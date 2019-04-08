Путин на встрече с премьер-министром Швеции назвал бандитом поправившего его переводчика

11:12 | 10.04.2019

Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума «Арктика — территория диалога» и назвал его бандитом, передает iz.ru.



В частности, говоря о взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, Путин заявил, что предприниматели из Швеции являются друзьями. Переводчик, в свою очередь, как указал Путин, заменил это слово на слово «партнеры». «Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей — так и есть, наших друзей шведских — вложено в российскую экономику», — сказал Путин. После этого, согласно сообщению представителей Кремля, Путин обратился к переводчику: «Я сказал друзей, а он [переводчик] — «партнеры». Бандит», — пошутил Путин, сообщает РБК.