Конор Макгрегор устроил драку в пабе после напоминания о проигрыше Хабибу Нурмагомедову

16:43 | 9.04.2019

По информации ирландской прессы, боец смешанных единоборств Конор Макгрегор устроил драку в одном из пабов Дублина после того, как ему напомнили про поражение от Хабиба Нурмагомедова, передает russian.rt.com. «Русские избили тебя», - сказал гость, после чего Конор кинулся на него с кулаками. Отметим, что ирландец уже несколько раз был замечен в подобных скандалах.



Напомним, Макгрегор уступил Нурмагомедову на UFC 229 в схватке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе.