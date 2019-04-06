Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

16:43 | 9.04.2019

Конор Макгрегор устроил драку в пабе после напоминания о проигрыше Хабибу Нурмагомедову

По информации ирландской прессы, боец смешанных единоборств Конор Макгрегор устроил драку в одном из пабов Дублина после того, как ему напомнили про поражение от Хабиба Нурмагомедова, передает russian.rt.com. «Русские избили тебя», - сказал гость, после чего Конор кинулся на него с кулаками. Отметим, что ирландец уже несколько раз был замечен в подобных скандалах.

Напомним, Макгрегор уступил Нурмагомедову на UFC 229 в схватке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:22 | 9.04.2019
В Кургане будут судить за получение взяток экс-инспектора Ростехнадзора

17:06 | 9.04.2019
Курганская область заключила «денежное» соглашение с Росавтодором

16:56 | 9.04.2019
Прокуратура добилась реального лишения свободы для свердловчанки, ставшей виновницей смертельного ДТП

16:26 | 9.04.2019
В выходные на площади 1905 года снова пройдет ярмарка

16:04 | 9.04.2019
В Пермском крае замене подлежат 193 ветхих ФАПа

15:59 | 9.04.2019
Водителю, сбившему людей на Фурманова, продлили арест

15:48 | 9.04.2019
На пермские улицы вышли поливомоечные машины

15:38 | 9.04.2019
Стояла и плакала: в Екатеринбурге полицейские сняли с крыши девочку

15:34 | 9.04.2019
На зауральских ТОСЭР планируют запустить около 30 новых инвестпроектов

15:25 | 9.04.2019
В Пермском крае открыта «горячая» линия по подключению цифрового телевидения

15:09 | 9.04.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 55 дорог

15:01 | 9.04.2019
Представители власти и бизнеса обсудят в Перми сохранение и развитие лесной отрасли

15:00 | 9.04.2019
Екатеринбургские депутаты выяснят, почему школьники отказываются от обедов

14:45 | 9.04.2019
Сотрудники екатеринбургского садика, откуда ушел трехлетний ребенок, получили выговоры

14:20 | 9.04.2019
Свердловская ГИББД зафиксировала рост нарушений скоростного режима

14:17 | 9.04.2019
Евгений Куйвашев в разы увеличил премии победителям соревнований по профессиональному мастерству

13:55 | 9.04.2019
Екатеринбургская дума одобрила дополнительные полномочия для районов

13:17 | 9.04.2019
В Пермь пришло десять новых автобусов

12:59 | 9.04.2019
Власти Прикамья за день проверки на дорогах выявили 5 нелегальных перевозчиков

12:57 | 9.04.2019
В Екатеринбурге увеличат штат Счетной палаты

12:48 | 9.04.2019
Прикамцы могут сообщить на «Управляем вместе» о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом

12:38 | 9.04.2019
В челябинской клинике «Канон» обсудили передовые методы лечения суставов

12:35 | 9.04.2019
Назначен новый член екатеринбургской избирательной комиссии

11:58 | 9.04.2019
Высокинский поручил проверить состояние гарантийных дорог

11:56 | 9.04.2019
Жители Прикамья в апреле могут погасить долги за тепло без начисления пени

11:54 | 9.04.2019
Музыкальный продюсер Максим Фадеев откроет студию в Кургане

11:48 | 9.04.2019
В ТРЦ «Карнавал» проходят антитеррористические учения

11:37 | 9.04.2019
СК Зауралья завел дело на парк развлечений в «ГиперСити», где 6-летняя девочка разбила голову

11:32 | 9.04.2019
В Екатеринбурге теплосети испытают максимальной температурой

11:16 | 9.04.2019
В Кургане на месяц перекрыли участок улицы Куйбышева

10:59 | 9.04.2019
Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед работниками Уральской базы авиационной охраны лесов

10:45 | 9.04.2019
Житель Березовского дважды переехал сожительницу на автомобиле

10:15 | 9.04.2019
Росздравнадзор обеспокоен из-за высокой смертности в Свердловской области

09:42 | 9.04.2019
В Новоуральске из-за нарушений закрыли сауну

09:25 | 9.04.2019
В коллективном саду на Чусовском тракте сгорели три дома

08.04.2019

23:52 | 8.04.2019
Хоккейная команда «Авто» из Екатеринбурга вышла в финал кубка Харламова





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 