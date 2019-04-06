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Россия и мир


 

16:00 | 8.04.2019

Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным новую турецкую военную операцию в Сирии

Президент Турции Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник с Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии, передает РИА «Новости». «У нас всё готово. Мы подготовили всё, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречимы это будем обсуждать», – сказал он в понедельник перед вылетом в Москву. Кроме того, Эрдоган заявил, что он также намерен обсудить с Путиным безвизовый режим.

© «Вечерние Ведомости»

 


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