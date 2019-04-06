Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным новую турецкую военную операцию в Сирии

16:00 | 8.04.2019

Президент Турции Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник с Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии, передает РИА «Новости». «У нас всё готово. Мы подготовили всё, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречимы это будем обсуждать», – сказал он в понедельник перед вылетом в Москву. Кроме того, Эрдоган заявил, что он также намерен обсудить с Путиным безвизовый режим.