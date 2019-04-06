15:51 | 8.04.2019

В большом зале Дома кино в Москве состоялась церемония прощания с российским актёром Алексеем Булдаковым. Отдать дань артисту пришли его поклонники и коллеги, в том числе Леонид Якубович, Аристарх Ливанов, Александр Панкратов-Чёрный, Всеволод Шиловский, передает russian.rt.com. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.



Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии. В российской дипмиссии сообщили, что причиной смерти 68-летнего актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, напоминает РИА "Новости".