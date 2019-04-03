В Сбербанке заявили, что не ограничивали прием пятитысячных купюр в банкоматах

16:45 | 5.04.2019

Масштабных ограничений на прием купюр каких-либо номиналов, в том числе 5 тысяч рублей, в банкоматах Сбербанка нет, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. «Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет», - прокомментировали в банке.



Ранее «Ведомости» написали, что часть банкоматов Сбербанка в столице не принимают пятитысячные купюры. По данным издания, данное ограничение было связано с вбросом в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр несколько месяцев назад.