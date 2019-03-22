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Россия и мир


 

15:40 | 26.03.2019

Власти Мексики потребовали от короля Испании извинений за уничтожение индейцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента, передает РИА «Новости».

Президент Мексики считает, что принесение извинений за преступления и притеснения, которые были совершены против коренных народов Америки в ту эпоху, является единственной возможной формой для достижения полного примирения между народами.

В правительстве Испании выразили сожаление по поводу послания, так как считают, что «прибытие испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений», сообщает iz.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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