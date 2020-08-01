Анонсы событий на 28 августа

17:35 | 27.08.2020

10:00 Три километра от села Килачево Ирбитского района в сторону Камышлова. Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области и уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства проводят День кукурузного поля – семинар по развитию отрасли кормопроизводства с участием руководителей ведущих растениеводческих хозяйств области. Семинар пройдет на открытом воздухе, участники побывают на трех полях Ирбитского района, оценят урожайность кормовых культур – кукурузы, рапса, люцерны и клевера. На всех полях будет представлена современная сельскохозяйственная техника. В мероприятии примут участие и дадут комментарии СМИ заместитель министра АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев, руководитель Уральского научно-исследовательского института Никита Зезин, руководители сельхозпредприятий.



11:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная готовности школ Свердловской области к новому учебному году.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов и врио заместителя начальника штаба Управления Росгвардии по Свердловской области Максим Балакин сообщат итоги приемки свердловских школ, расскажут о ходе подготовки образовательных учреждений Свердловской области к 1 сентября, а также обозначат рекомендации по проведению линеек и открытых уроков в новом учебном году.



16:00 Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн (ул. Соболева, 25). Будет передана гуманитарная помощь от правительства города Иу, Китайской Народной Республики и компании ZHEJIANG ZHOYA INTERNATIONAL – 600 тысяч медицинских масок и 8 тысяч одноразовых медицинских костюмов.

В мероприятии примут участие заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Иван Детченя, начальник госпиталя Олег Забродин.

Гуманитарный груз является ответным жестом со стороны Китайской Народной Республики в ответ на благотворительную акцию уральского бизнесмена Андрея Симановского и его китайского партнера Чжоу Сиюна, главы компании ZHEJIANG ZHOYA INTERNATIONAL, направивших в феврале 2020 года аналогичную помощь медикам Китая, которые первыми среди стран мира столкнулись с новой коронавирусной инфекцией.

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