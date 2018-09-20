В Перми состоялось открытие мини-стадиона

13:14 | 21.09.2018

В стадии строительства – еще семь объектов, предназначенных для массового спорта

Дворовый мини-стадион в Мотовилихинском районе по ул. Халтурина, 12 построен в рамках реализации городской программы по возрождению дворового спорта при поддержке депутатов Пермской городской Думы, администрации города, проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

Футбол, стритбол, волейбол, теннис – здесь будет доступен 21 вид спорта. Можно заниматься на тренажерах, предусмотрена работа тренера, который будет приходить на площадку по мере необходимости. Зимой появится возможность заливать каток.

В открытии приняли участие координатор проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, замглавы администрации Мотовилихинского района Юлия Баландина, председатель ТОС «Агат» Евгений Гордеев, представители общественности и жители.

«Традиционно первыми принимает наши объекты местная ребятня, они уже вовсю играют здесь в футбол, занимаются на тренажерах. В этом году наши объекты стали красочнее, ярче, заметнее за счет цветовых решений ограждения. Пермякам такое решение понравилось. Важно, что зачастую наши мини-стадионы появляются вместо пустырей, заброшенных площадок, и всегда становятся местом притяжения людей. Таким образом, чем больше подобных мест на карте города, тем сильнее эффект от их появления», - считает Василий Кузнецов.

Отметим, что сегодня в Перми создаются условия для развития массового спорта, ежегодно открывают новые доступные современные спортплощадки и межшкольные стадиона в разных районах города. Это реальный вклад в укрепление ценностей здорового образа жизни, стимулирование интереса к занятиям физической культурой у молодежи и горожан всех возрастов.

В рамках проекта «Детский спорт» в Перми реализуется программа по возрождению дворового спорта, идёт восстановление спортивной дворовой инфраструктуры. Проект помогает расширять и улучшать дворовую спортивную инфраструктуру, наращивать массовость занятий физической культурой. Создана и развивается сеть муниципальных спортивных плоскостных сооружений - мини-стадионов. Их уже 31. В этом году строятся еще шесть мини-стадионов на ул. Декабристов, 27, Южной, 9, Подольской, 33, Карпинского, 81, Монастырскойя, 159, Петропавловской, 60а и хоккейная коробка на ул. Леонова, 60.

Губернатор Максим Решетников считает, что школьный и дворовый спорт - основа формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. По его мнению, важно продолжить развитие спортивной инфраструктуры в крае, при этом необходимо заполнить уже существующие спортивные объекты, загрузив их мероприятиями, соревнованиями, действующими секциями, согласно их реальным возможностям.

ФОТО: duma.perm.ru