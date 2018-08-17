Максим Решетников: Людей интересует сохранение льгот

11:51 | 21.08.2018

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, большая часть из принятых на заседании решений была озвучена жителями региона в своих обращениях

Делегация Пермского края приняла участие в заседании Генерального совета «Единой России»

В понедельник, 20 августа, состоялось совместное заседание Генерального совета и Совета руководителей фракций партии «Единая Россия». В рамках мероприятия рассматривался вопрос изменений в пенсионном законодательстве. Участие в обсуждении приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, руководители фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании и Пермской городской Думе Юрий Борисовец и Дмитрий Малютин.



Секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предложений от партии по совершенствованию пенсионной системы РФ. Они вошли в итоговое решение совместного заседания Генерального совета партии и Совета руководителей фракций партии «Единая Россия». Он также сообщил, что со всеми предложениями «Единая Россия» обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой их поддержать.



«Никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть не может. Это принципиальная позиция «Единой России». Рост доходов наших пенсионеров — наша с вами ключевая, контрольная задача», — заявил Турчак, заверив, что это обязательно будет отражено в первом пункте решения.



Так, по словам секретаря Генсовета партии, предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.



Андрей Турчак обратил внимание на то, что большая часть таких льгот и выплат являются региональными. «Поэтому рекомендую вам уже сейчас проработать это предложение и на ближайших сессиях утвердить это решение», — указал он.



«Предоставление работникам предпенсионного возраста дополнительного оплачиваемого отпуска и бесплатной ежегодной диспансеризации. Ужесточение наказания для работодателей за невыплату или неполную выплату пенсионных взносов (серые зарплаты)», — добавил он.



По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, большая часть из принятых на заседании решений была озвучена жителями региона в своих обращениях. «В первую очередь, людей в разных регионах интересуют совершенно понятные вопросы, связанные с возможностью трудоустройства и социальной поддержкой. Это и вопросы, связанные с сохранением региональных льгот, которые действуют сейчас, и по досрочному выходу на пенсию», — резюмировал губернатор.



Еще одним решением совместного заседания стало предоставление работникам предпенсионного возраста ежегодного прохождения диспансеризации в рабочее время.



Напомним, в течение июля в муниципальных образованиях Прикамья состоялось обсуждение планируемых изменений в пенсионном законодательстве. Участие в обсуждении принимали представители всех заинтересованных групп населения, в их числе: члены молодежных и студенческих организаций, профсоюзных объединений и ветеранских организаций, профессиональных сообществ, члены и сторонники партии «Единая Россия». В адрес Регионального исполнительного комитета партии поступило более 120 обращений, собранных в ходе встреч, обсуждений на круглых столах, полученных по электронным средствам связи.



Многие из этих предложений нашли свое отражение в итоговом документе партии. Например, создание условий на рынке труда, упрощающих поиск работы гражданам пенсионного и предпенсионного возраста. Еще одно предложение, поступившее от Пермского края, — возможность предусмотреть специальные программы по переподготовке и повышению квалификации граждан, находящих в возрасте, близком к выходу на пенсию.



Всего с начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами «Единой России» всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.



Фото www.permkrai.ru