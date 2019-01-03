В Перми немного похолодает

17:53 | 6.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов. Сегодня, 6 января, ночью в Перми будет до -13°C.



Завтра днем столбик термометра покажет -11°C, ночью – до -16°C. Во вторник, 8 января, будет около -11°C, снег, ночью – -12°C. В среду ожидается -10°C, ночью – -14°C.