В Пермском крае состоится неделя приема граждан

15:50 | 21.11.2018

В Пермском крае традиционная неделя приема граждан по личным вопросам пройдет с 26 ноября по 2 декабря 2018 года. В этом году она приурочена к 17-летию со дня создания партии «Единая Россия» и 10-летию региональных общественных приемных председателя партии.



Мероприятия пройдут на 55 основных площадках – в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае (г. Пермь, ул. Екатерининская, 210), а также в местных общественных приемных во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, будут организованы дополнительные площадки, на которых депутаты, главы муниципалитетов и должностные лица смогут пообщаться с жителями, обсудить вопросы, касающиеся социальной сферы, дорожной инфраструктуры, ЖКХ и другого.



В подобном формате приемы партия проводит в третий раз. В Прикамье с гражданами встретятся члены Совета Федерации, депутаты от партии в Государственной Думе РФ, в Законодательном собрании Пермского края и Пермской городской Думе.



Заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева рассказала, что во время проведения недели приема граждан можно использовать новые формы работы приемной, которые стали популярны в 2018 году. Это Skype-приемы в расширенном формате, вебинары, выездные приемы в многоуровневом формате с проведением круглых столов по партийным проектам. Также в рамках недели необходимо активизировать работу с общественными и ветеранскими организациями, ТОСами.



«На сайте нашей приемной rop59.ru и в группах соцсетей мы выложим графики приема граждан во всех муниципалитетах. Готовы обеспечить информационное сопровождение, новости с ключевых мероприятий недели обязательно будем размещать на своих информационных ресурсах», – отметила Елена Савельева.



Напомним, в 2017 году в Прикамье неделя приема граждан по личным вопросам прошла с 27 ноября по 3 декабря. Жители региона смогли задать вопросы председателю партии Дмитрию Медведеву, губернатору Пермского края Максиму Решетникову, депутатам-единороссам всех уровней, членам Совета Федерации, представителям органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, руководителям различных ведомств. Прошли также круглые столы по разным темам, семинары, мастер-классы и многое другое. В ходе недели приема граждан работало 1120 площадок, приняты 15 273 обращения. По количеству обращений Пермский край вошёл в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.