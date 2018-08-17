В пермском «Лето Парке» развенчают мифы о здоровье сердца

12:53 | 21.08.2018

В четверг, 23 августа, в 19:00 в «Лето Парке» на эспланаде, в шатре «Центр событий», состоится лекция «Мифы о сердце» Владимира Евгеньевича Владимирского, кардиолога высшей категории, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой факультетской терапии № 1 Пермского медуниверситета.



На лекции речь пойдет о популярных мифах о сердечно-сосудистых заболеваниях. Болезни системы кровообращения занимают первое место в списке причин смерти в Пермском крае — больше половины случаев преждевременной смерти приходится именно на так называемые сердечно-сосудистые катастрофы, причем в последнее время нередко болезнь внезапно уносит жизни совсем молодых людей.



На своей лекции доктор Владимирский развенчает популярные предубеждения о здоровье сердца: что болезни сердца и сосудов — удел пожилых людей, что при болезнях сердца всегда должны быть боли в области груди, так ли вредны статины и правда ли, что у тех, кто занимается спортом, здоровое сердце. Кроме того, на лекции обсудят, как можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пока не стало слишком поздно, и как в этом помогут боты, составляющие графики вашего артериального давления.



Перед лекцией все желающие смогут измерить свое давление автоматическим аппаратом, предоставленным Центром медицинской профилактики.



Лекция «Мифы о сердце» начинает цикл лекций, которые будут проходить на открытых городских площадках и будут посвящены самым актуальным проблемам здоровья пермяков.



Мероприятие проходит при поддержке министерства здравоохранения Пермского края, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края и Центра медицинской профилактики Пермского края.



Участие бесплатное, но для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: gbuz-pk-tsentr-me.timepad.ru/event/792120.