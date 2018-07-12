В Перми опечатан крупный торговый центр

16:37 | 13.07.2018

Сегодня, 13 июля, пермские судебные приставы приостановили работу ТЦ «Лайнер».



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств поступило более 70 исполнительных документов в отношении собственников и арендаторов помещений о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового объекта, расположенного в Перми по б. Гагарина, 46.



Проведя проверку, сотрудники прокуратуры и МЧС обнаружили в здании 65 нарушений требований пожарной безопасности. Так, неисправны система автоматического пожаротушения, модули порошкового пожаротушения, дымовые пожарные извещатели. На фасаде здания расположены баннеры, сделанные из горючих материалов. Планы эвакуации не соответствуют фактической планировке этажей. Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений торговых секций не позволяют свободно открыть двери изнутри без ключа и др.



Исполнительные документы, выданные Мотовилихинским районным судом, подлежали немедленному исполнению. Судебные приставы отправились в торговый центр «Лайнер». Всем, кто был в здании, пришлось его покинуть, затем помещения были опечатаны. Деятельность ТЦ приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности.



Судебные приставы будут проверять сохранность наложенных пломб.