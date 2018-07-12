В Пермь вернется жара

13:16 | 13.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 23 градуса, пасмурно. Сегодня, 13 июля, в Перми ожидается до 25 °C, возможна гроза.



Завтра столбик термометра поднимется до 26 °C, высока вероятность гроз. В воскресенье, 15 июля, будет солнечно, воздух прогреется до 28 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается ясная погода и 29 °C.