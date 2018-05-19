В четверг в Перми нельзя будет купить алкоголь

14:48 | 21.05.2018

24 мая для учеников 9-х и 11-х классов пройдут последние звонки. В соответствии с постановлением правительства Пермского края в день проведения последних звонков не допускается розничная продажа спиртного.



Отметим, нарушение постановления повлечет наложение административного штрафа: для должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.