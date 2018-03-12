Зауралье планирует закупить новые вертолеты для санавиации

16:16 | 13.03.2018

В Курганской области региональные власти не исключают возможности увеличения количества вертолетов для медицинской авиации. Об этом сообщил губернатор Алексей Кокорин на встрече с командой «Молодежка ОНФ» 13 марта.



Глава региона отметил, что в последнее время медицинская авиация в области используется эффективно. На территории Зауралья уже оборудовано 17 вертолетных площадок. Власти планируют построить такие площадки во всех районах и увеличить количество вертолетов.



«За этим будущее, я считаю. Когда задают вопрос, а эффективно ли это с точки зрения бюджетных вложений, то отвечаю: даже спасение одной жизни никакими деньгами не соизмеримо. Мы и дальше будем продолжать, чтобы у каждого муниципального образования была возможность доставить больного на первом этапе с районных больниц до областных и клинических учреждений, где могут оказать более высокотехнологичную медицинскую помощь. Может, через некоторое время и количество вертолетов будет увеличено», — сообщил губернатор.