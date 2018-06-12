Песков перечислил глав государств на открытии чемпионата мира по футболу

16:19 | 13.06.2018

Пресс-секретарь Путина Песков назвал глав государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.



По словам Пескова, на открытие ЧМ-2018 в Россию приедут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана – Ильхам Алиев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Боливии – Эво Моралес, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Панамы – Хуан Карлос Варела, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Парагвая – Орасио Картес, Руанды – Поль Кагаме, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ливана – Саад Харири и председатель парламента КНДР Ким Ен Нам.



«В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», — добавил Песков.