Борьба за сохранность дач Н.В. Мешкова и А.В. Синакевича продолжается

15:08 | 15.04.2020

Немногие жители Перми знают, что в Закамске расположены дачи двух известных и уважаемых пермяков, сделавших немало полезного для развития нашего города. Речь о прекрасных образчиках дореволюционной архитектуры: дачах купца Мешкова и градоначальника Синакевича.

Напомним, Николай Васильевич Мешков, русский предприниматель, пароходчик, общественный деятель, спасший Пермскую губернию от голода 1891 года, известен и как основатель первого на Урале университета. В 1916 году он безвозмездно передал ночлежный дом на Заимке (сейчас корпус №2 ПГНИУ) под нужды университета. Фактически Николай Васильевич стал одним из основателей высшего образования на Урале. Недаром в 2016 году, когда отмечался 100-летний юбилей ПГНИУ, на территории университетского кампуса ему был открыт памятник. Тем самым была увековечена память одного из выдающихся жителей нашего города, так много сделавшего для его процветания.

Сам Николай Васильевич жил на Монастырской улице, в живописном особняке, построенном по проекту пермского архитектора А.Б. Турчевича в стиле классицизма. Здание, к счастью, уцелело и сохранилось до наших дней, сейчас здесь расположен краеведческий музей.

А вот дача мецената Мешкова, находящаяся в Закамске, нуждается в реставрации. Прекрасное деревянное здание, достойное статуса жемчужины городской архитектуры, пребывает в ужасающем состоянии.

Нуждается в реставрации и дача другого известного пермяка Александра Васильевича Синакевича, предпринимателя и городского головы в 1893-1898 годах. Александр Васильевич был владельцем находящегося в самом центре краевой столицы заметного и хорошо узнаваемого дома, что на перекрестке улиц Сибирской и Пермской. Построенное в 1892-1893 годах трехэтажное кирпичное здание прекрасно сохранилось до наших дней. Сейчас здесь находится школа №21.

Подготовил Денис ДУМЛЕР

Фото zwezda.su

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