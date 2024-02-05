Росреестр Прикамья разъясняет, какие услуги можно получить без УКЭП

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Государственная поддержка – хороший бонус для становления и развития любого бизнеса, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Напомним, что с 1 января 2025 года государственные субсидии на реализацию сельхозпроизводства будут выделяться только тем аграриям, у которых право пользования земельным участком подтверждено документально.«В Пермском крае площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет около 22 процентов территории. Различных сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств большое разнообразие. – отмечает Оксана Краснова, начальник Межмуниципального отдела по Краснокамскому, Нытвенскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю. – Поэтому тем предпринимателям, которые еще не успели оформить в законном порядке землепользование, предлагаем не ждать начала 2025 года, а легализовать свои права самым удобным и быстрым способом - в «Личном кабинете правообладателя» на официальном сайте Росреестра. Тем более, что сейчас в личном кабинете расширился список электронных услуг ведомства, для получения которых не нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)».Пермяки могут подать без УКЭП семь заявлений. Они подписываются простой электронной подписью. Гарантия безопасности - авторизация на Едином портале государственных услуг.1) Заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости.2) Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом.3) Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, на основании решения об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия органа государственной власти либо органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.4) Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в случае образования двух и более земельных участков в результате раздела земельного участка, а также образования земельного участка в результате объединения с другими земельными участками.5) Заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.6) Заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя.7) Заявление на исправление технической ошибки. Это заявление может подать любой заинтересованный человек, не только собственник.Для сведения. Для входа в «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/ необходимы логин и пароль от Госуслуг.Документы можно подать также лично в любом удобном офисе МФЦ. Для этого нужны: паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок, межевой план (в определенных случаях). За услугу по государственной регистрации прав взимается государственная пошлина.Подробнее см. Постановление Правительства РФ от 18. 01.2023 № 42 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301190022.