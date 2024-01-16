Пермяк, не желающий содержать престарелую мать, привлечен к административной ответственности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих пожилых, нуждающихся в помощи, родителях, однако 54-летнего пермяка совершенно не интересовало, как и на что живет его 82-летняя мать. Напоминать о сыновнем долге пришлось судебным приставам.В июле прошлого года в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособной матери. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако не предпринял ни одной попытки оказать финансовую помощь пожилой родственнице. От судебных приставов он скрывался, официально нигде не работал и накопил долг в размере порядка 90 тысяч рублей.Так как мужчина игнорировал повестки о явке на прием, доставлять в подразделение ведомства его пришлось принудительным приводом. Несмотря на все усилия судебного пристава призвать к совести должника не получилось: он не испытывал никакого раскаяния по поводу того, что оставил свою престарелую мать без поддержки. Тогда сотрудник службы составил в отношении неплательщика административный протокол по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей». Правонарушителя тут же сопроводили в суд, который вынес справедливый вердикт — 70 часов обязательных работ.Если пермяк не начнет уделять должного внимания своей нетрудоспособной матери и платить алименты на ее содержание, ему грозит уже уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 157 УК РФ.