Валерий Сухих: Сотни инфраструктурных проектов преобразили город и регион

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На площадке краевого парламента прошел совместный семинар депутатов Законодательного собрания Пермского края и регионального правительства. Подобные семинары проходят по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. На этот раз правительство представило итоги реализации проектов к 300-летию краевой столицы.Дмитрий Махонин поблагодарил парламентариев Прикамья за плодотворную совместную работу в 2023 году. Он напомнил, что подготовка к проведению юбилея краевой столицы стартовала пять лет назад – в 2018 году. Тогда программа преобразований насчитывала 90 объектов, к 2023 году их количество выросло до 240 объектов. «Мы расширили список объектами культурного наследия, парками и скверами, новой сценой Театра юного зрителя, большим залом филармонии, спорткомплексом «Энергия» и другими. Таких масштабных преобразований, которые касались бы одновременно всех сфер жизни, в Перми не было никогда. И очень важно, что они позволят определить развитие края на десятилетия вперед. Все эти позитивные изменения стали результатом слаженной совместной работы, в том числес депутатским корпусом Законодательного собрания», - подчеркнул губернатор.Глава региона также отметил, что с помощью программы «Пермь-300» удалось привлечь к региону внимание со стороны федеральных властей, туристов, а также показать местным жителям, что Пермь – это не провинциальный город, а территория, где комфортно жить.Подробнее об объектах общественной и дорожной инфраструктуры, реализуемых в рамках юбилея, рассказал заместитель председателя правительства Андрей Алякринский. По его словам, регион впервые развернул строительство школ в таком масштабе. Из 23 запланированных объектов в эксплуатацию сданы пять, при этом на стадии строительства находятся ещё 18 школ. Также были открыты несколько новых поликлиник. По ряду объектов строительство уже завершено, и здания проходят подготовку к сдаче. Среди них: краевая музыкальная школа, Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова, Пермская краевая клиническая больница, многофункциональный спортивный корпус «Энергия» и др.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, 300-летие Перми стало основой и началом нового этапа в развитии краевой столицы и всего Прикамья. «Сотни успешных инфраструктурных и событийных проектов преобразили город и транспортную инфраструктуру региона, усилили инвестиционные потоки, дали колоссальный управленческий опыт. Благодаря тому, что строительство большинства объектов было приурочено к юбилею, удалось привлечь значительные средства за счёт федерального бюджета и инвестиций регионального бизнеса. Положительный эффект обеспечит развитие региона на годы вперед», – добавил Валерий Сухих.В рамках подготовки к юбилею города были развернуты большие дорожные стройки. Было запущено движение по новому участку «магистральной» улицы Строителей и введена в эксплуатацию новая кольцевая развязка на завершающем этапе реконструкции автомобильной дороги Пермь - Ильинский - Хохловка. Также были обновлены центральные улицы города и подвижной состав: 16 электробусов и 30 трамваев (в общей сложности – 44). Также в рамках программы «Пермь 300» были отремонтированы улицы на территории Перми и Пермского края.Важной задачей было повышение уровня комфорта поездок для жителей и гостей региона. В конце прошлого года в Пермь поступили 64 новых автобуса большого класса. А в этом году новинка появилась и в муниципалитетах. 17 автобусов - и все оформлены в едином фирменном стиле.По словам первого заместителя председателя краевого парламента Вячеслава Григорьева, совместные семинары дают возможность обсудить проблемные вопросы и выработать правильные решения. «Подобный формат с участием руководителей профильных министерств позволяет депутатам сверить часы с исполнительной властью. Это важно, так , в конечном счете, и те, и другие отвечают перед жителями региона», - отметил парламентарий.В семинаре приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих, представители регионального правительства, а также депутаты краевого парламента. Доклады по итогам работы профильных ведомств представили заместители председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, Андрей Кокорев и Андрей Алякринский.