Валерий Сухих: «Объединение финансовых усилий преображает территории края»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ход строительства объекта оценил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих во время рабочей поездки в Еловский округ.13 сентября прошел рабочий выезд спикера краевого парламента Валерия Сухих в Еловский муниципальный округ. Вместе с главой округа Антоном Чечкиным они оценили строительство и благоустройство социальных и спортивных объектов.Так, в Елово готовится к открытию памп-трек для занятий велоспортом. Объект расположен в новой зоне отдыха у Речного вокзала. На строительство памп-трека были выделены средства из краевого и местного бюджетов. Общая сумма проекта составляет 5,3 млн руб. Возведение таких объектов стало возможным благодаря расширению перечня площадок, на которые муниципальные образования могут получить субсидию министерства спорта.Как отметили в местной администрации, в строительстве памп-трека в Елово принимал участие чемпион Пермского края по трековому велоспорту Андрей Кондаков. Открытие объекта планируется провести уже 15 сентября.В Еловской школе в рамках региональной программы «Комфортный край» направления «Школьный двор» завершилось благоустройство прилегающей территории. Здесь оборудованы зона тихого отдыха и площадка для проведения мероприятий, установлены детский городок, тренажеры, стол для тенниса, шахмат, проведен ремонт асфальтового покрытия и укладка тротуарной плитки.Валерий Сухих отметил, что объединение финансовых усилий позволяет принципиальным образом изменить облик школы и всей территории. «Школа – второй дом для каждого ученика. Поэтому важно обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения школьников. Объединение усилий позволяет развивать территории региона в различных направлениях. Самое главное, что это видят сами жители», – подчеркнул председатель краевого парламента.В дальнейшем в школе планируется провести озеленение территории. Отметим, что в 2023 году МОУ «Еловская СОШ» вошла в число победителей краевого отбора на создание школьных автогородков. На средства краевого бюджета планируется приобрести передвижной автогородок (дорожные знаки, светофоры, велосипеды).Благоустройство пришкольных территорий проходит и в небольших населенных пунктах Еловского округа. Например, в школе в селе Крюково завершено строительство детской спортивной площадки и ремонт кровли. Здесь обустроили волейбольную и детскую площадки, а также площадку ГТО. Работы проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Глава Еловского муниципального округа Антон Чечкин отметил, что муниципалитет активно принимает участие в различных программах федерального и регионального уровня. «Благодаря участию в проектах удается привлекать дополнительные средства для развития населенных пунктов в округе. Различные работы уже проведены в селах Суганка, Брюхово, Крюково и Елово. В округе создаются равные условия для комфортного времяпрепровождения и занятия физической культурой на различных территориях, в том числе в малых населенных пунктах», – рассказал Антон Чечкин.