Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: «Объединение финансовых усилий преображает территории края»

18.33 Четверг, 14 сентября 2023
Ход строительства объекта оценил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих во время рабочей поездки в Еловский округ.

13 сентября прошел рабочий выезд спикера краевого парламента Валерия Сухих в Еловский муниципальный округ. Вместе с главой округа Антоном Чечкиным они оценили строительство и благоустройство социальных и спортивных объектов.

Так, в Елово готовится к открытию памп-трек для занятий велоспортом. Объект расположен в новой зоне отдыха у Речного вокзала. На строительство памп-трека были выделены средства из краевого и местного бюджетов. Общая сумма проекта составляет 5,3 млн руб. Возведение таких объектов стало возможным благодаря расширению перечня площадок, на которые муниципальные образования могут получить субсидию министерства спорта.

Как отметили в местной администрации, в строительстве памп-трека в Елово принимал участие чемпион Пермского края по трековому велоспорту Андрей Кондаков. Открытие объекта планируется провести уже 15 сентября.

В Еловской школе в рамках региональной программы «Комфортный край» направления «Школьный двор» завершилось благоустройство прилегающей территории. Здесь оборудованы зона тихого отдыха и площадка для проведения мероприятий, установлены детский городок, тренажеры, стол для тенниса, шахмат, проведен ремонт асфальтового покрытия и укладка тротуарной плитки.

Валерий Сухих отметил, что объединение финансовых усилий позволяет принципиальным образом изменить облик школы и всей территории. «Школа – второй дом для каждого ученика. Поэтому важно обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения школьников. Объединение усилий позволяет развивать территории региона в различных направлениях. Самое главное, что это видят сами жители», – подчеркнул председатель краевого парламента.

В дальнейшем в школе планируется провести озеленение территории. Отметим, что в 2023 году МОУ «Еловская СОШ» вошла в число победителей краевого отбора на создание школьных автогородков. На средства краевого бюджета планируется приобрести передвижной автогородок (дорожные знаки, светофоры, велосипеды).

Благоустройство пришкольных территорий проходит и в небольших населенных пунктах Еловского округа. Например, в школе в селе Крюково завершено строительство детской спортивной площадки и ремонт кровли. Здесь обустроили волейбольную и детскую площадки, а также площадку ГТО. Работы проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава Еловского муниципального округа Антон Чечкин отметил, что муниципалитет активно принимает участие в различных программах федерального и регионального уровня. «Благодаря участию в проектах удается привлекать дополнительные средства для развития населенных пунктов в округе. Различные работы уже проведены в селах Суганка, Брюхово, Крюково и Елово. В округе создаются равные условия для комфортного времяпрепровождения и занятия физической культурой на различных территориях, в том числе в малых населенных пунктах», – рассказал Антон Чечкин.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Стали известны окончательные итоги выборов в ЕГД
12 сентября 2023
Международный строительный форум пройдет в Екатеринбурге
11 сентября 2023
В Березовском возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве школы
05 сентября 2023
На поддержку садоводов Екатеринбурга выделили 6 млн рублей
13 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:33 Валерий Сухих: «Объединение финансовых усилий преображает территории края»
15:09 Ученые Пермского политеха нашли способ прогнозировать свойства новых материалов в авиа- и ракетостроении до их создания
14:40 Валерий Сухих: «Больше половины инициатив жителей Прикамья предлагает или реализует молодежь»
10:31 Судебные приставы Пермского края добились от местной администрации создания условий, отвечающих санитарным требованиям
17:12 Валерий Сухих: «Идею предложили школьники, и их поддержали горожане»
14:21 Модель ученых Пермского политеха обеспечит качественную электроэрозионную обработку изделий из труднообрабатываемых материалов
10:48 За нежелание содержать собственного ребенка жительница Пермского края поплатилась свободой
14:29 Первокурсник ПНИПУ собрал модель робота-марсохода, чтобы привлечь молодежь в науку
14:26 В августе жители Прикамья построили 972 дома
10:01 В Пермском крае судебный пристав оказал помощь гражданину с приступом эпилепсии
15:22 Исследование пермских учёных поможет в создании новых методов борьбы с коронавирусом
12:38 Две кредитные организации оштрафованы за назойливые звонки пермякам
14:48 Ученые Пермского Политеха рассказали о приложениях «родительского контроля»: технология, безопасность, диалог с ребенком
09:47 Судебные приставы вернули пермской компании ее честное имя
14:09 Росреестр Прикамья рассказал о шести способах стать собственником недвижимости
14:02 Программа учёных ПНИПУ повысит герметичность и долговечность нефтегазовых скважин
11:21 Судебные приставы принудительно госпитализировали жителя Чусового, представляющего опасность для окружающих
14:11 Изобретение ученых Пермского Политеха защитит организм человека от свободных радикалов
14:07 Территория Пермского края оцифрована почти на 70 процентов
11:33 После вмешательства судебных приставов сельские школы в Прикамье стали доступны для маломобильных граждан
17:05 В Пермском крае планируют предоставлять участки под ИЖС героям СВО
Все новости
18:09 1xPet: у кошки аллергия на корм, что делать?
17:46 Женщине, которая швыряла ботинком в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, дали квартиру в еще более аварийном доме
17:12 Второклассник выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы в Татарстане
17:06 В Ярославле начали штрафовать за плевки
16:55 Кандидатам в депутаты могут разрешить иметь иностранные активы и счета в банках за рубежом
16:41 Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp
13:38 В Госдуме заявили, что могут пересмотреть разрешение на работу мессенджера WhatsApp в России
11:37 Курорт «Шермонт» в Шерегеше стал победителем премии WOW Award
19:23 «Семьи должны создаваться, чтобы воспроизводить убыль населения в первую очередь»: мнение на дебатах
17:01 Дизтопливо рекордно растет в цене девятый день подряд
12:06 Жильцам аварийных домов могут прекратить выделять собственное жилье, их начнут переселять в съёмное
11:11 Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку
17:35 В России готовят поправки к закону о выборах президента страны
17:28 В МИД Финляндии рассказали о пропуске автомобилей из России через границу
14:07 Мазутные ямы горят в Салавате на площади 300 квадратов
18:07 Власти Башкирии после протестов жителей решили не разрабатывать хребет Ирандык
16:11 Кремль: Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию
15:46 В Марокко жертвами разрушительного землетрясения стали более 2400 человек
14:41 Жители Уфы протестуют против застройки археологического памятника и требуют открыть музей
13:18 Глава СКР Бастрыкин просит возбудить уголовные дела на двух российских судей
12:14 Около 40% россиянок отказываются рожать из-за плохого материального положения
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK