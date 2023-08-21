Валерий Сухих: «Гранты – значимый шаг в развитии молодежной политики региона»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае стали известны победители конкурса школьных проектов «Дети решают». По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, грантовая поддержка детских инициатив – значимый шаг в развитии молодежной политики региона.Всего было подано 80 заявок из 32 муниципалитетов. Грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей получат десять детских инициатив. Среди победителей – команды из Гайнского, Губахинского, Бардымского, Октябрьского, Чайковского и других округов. Реализовать проекты ребята вместе с педагогами и общественностью должны до конца этого календарного года.«Ранее мы приняли решение предоставлять гранты активной и целеустремленной молодежи на реализацию детских инициатив. В течение лета ребята в командах разрабатывали и защищали свои проекты, в том числе в области развития молодежной и образовательной среды. Самыми популярными направлениями стали патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, туризм и инициативы творческой молодежи», – отметил губернатор Дмитрий Махонин.Так, в направлении «Молодежные медиа» победила команда из Марковской школы Чайковского округа, которая презентовала проект «Катюша – аудиогид наследникам победы». Он предполагает создание школьного музейного медиа-пространства и вовлечение подростков в экскурсионные программы.«Грантовая поддержка школьников – очередной значимый шаг в развитии региональной молодежной политики. Это помогает активным и талантливым прикамцам реализовать свои идеи в столь раннем возрасте. Убежден, что это сыграет значимую роль в их дальнейшем профессиональном становлении, а проекты дадут толчок в развитии их малой родины», – прокомментировал Валерий Сухих.Благодаря краевой поддержке в Тюндюковской школе Бардымского округа будет создан пожарно-спасательный кружок «Будущие спасатели», а представители октябрьской школы №2 разработают туристический маршрут по достопримечательностям своего округа. Оба проекта набрали наибольшее количество баллов в номинации «Здоровый образ жизни, спорт, туризм».