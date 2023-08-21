Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: «Гранты – значимый шаг в развитии молодежной политики региона»

15.45 Среда, 30 августа 2023
В Пермском крае стали известны победители конкурса школьных проектов «Дети решают». По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, грантовая поддержка детских инициатив – значимый шаг в развитии молодежной политики региона.

Всего было подано 80 заявок из 32 муниципалитетов. Грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей получат десять детских инициатив. Среди победителей – команды из Гайнского, Губахинского, Бардымского, Октябрьского, Чайковского и других округов. Реализовать проекты ребята вместе с педагогами и общественностью должны до конца этого календарного года.

«Ранее мы приняли решение предоставлять гранты активной и целеустремленной молодежи на реализацию детских инициатив. В течение лета ребята в командах разрабатывали и защищали свои проекты, в том числе в области развития молодежной и образовательной среды. Самыми популярными направлениями стали патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, туризм и инициативы творческой молодежи», – отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Так, в направлении «Молодежные медиа» победила команда из Марковской школы Чайковского округа, которая презентовала проект «Катюша – аудиогид наследникам победы». Он предполагает создание школьного музейного медиа-пространства и вовлечение подростков в экскурсионные программы.

«Грантовая поддержка школьников – очередной значимый шаг в развитии региональной молодежной политики. Это помогает активным и талантливым прикамцам реализовать свои идеи в столь раннем возрасте. Убежден, что это сыграет значимую роль в их дальнейшем профессиональном становлении, а проекты дадут толчок в развитии их малой родины», – прокомментировал Валерий Сухих.

Благодаря краевой поддержке в Тюндюковской школе Бардымского округа будет создан пожарно-спасательный кружок «Будущие спасатели», а представители октябрьской школы №2 разработают туристический маршрут по достопримечательностям своего округа. Оба проекта набрали наибольшее количество баллов в номинации «Здоровый образ жизни, спорт, туризм».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловское министерство молодежной политики объявило прием заявок на конкурс проектов
21 августа 2023
Красноуральский «Святогор» в первом полугодии направил около 70 миллионов на соцпроекты
25 августа 2023
Юные изобретатели из Екатеринбурга получили золотые медали на научно-техническом конкурсе в Китае
29 августа 2023
Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по рынку труда
28 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:45 Валерий Сухих: «Гранты – значимый шаг в развитии молодежной политики региона»
13:10 Ученые Пермского Политеха избавят переносные буровые установки от внезапного разрыва каната
10:25 Главное управление ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
14:18 Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 2178 зонах с особыми условиями использования территории
14:13 Учёные ПНИПУ создали простой способ получения целлюлозы из берёзы
11:26 Главное управление ФССП по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от земельного участка
15:08 Технология ученых Пермского Политеха позволит избавиться от дефектов на поверхности металлических изделий
10:29 Учредитель компании по ремонту обуви оплатил задолженность после уведомления об аресте недвижимости
14:19 Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства
14:16 Модель учёных ПНИПУ поможет бороться с парафиновыми отложениями в нефтяных скважинах
10:26 Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления
15:00 Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве
14:57 Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
09:59 Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
13:45 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом
11:01 ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
14:31 Разработка студентов Пермского Политеха обеспечит качественный и надежный прием сигналов сотовой связи
14:29 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли держать сельскохозяйственных животных на земельных участках для ИЖС
10:15 Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками
Все новости
15:56 В Петербурге чиновник получил 8,5 лет колонии по делу о хищении 900 миллионов рублей
14:40 Площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
14:18 Калужский губернатор сообщил о еще одном сбитом беспилотнике
13:58 Над Иркутской областью пролетел яркий болид
12:19 Военные Габона объявили о роспуске органов власти
12:03 В Брянске в результате уничтожения беспилотника повреждено здание СК
11:43 Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы беспилотниками
19:10 В СК завели дело против полицейского, которого заподозрили в сдаче «депутатских анализов»
17:18 Губернатор подтвердил, что рухнувший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ
16:49 Воронежского полицейского подозревают в сдаче анализов за депутата после смертельного ДТП
16:07 В Челябинской области разбился вертолет Ми-8
15:25 СМИ: в Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
14:39 Эксперты проверили качество сотовой связи на популярных курортах Северного Кавказа
13:29 В России за неделю на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией
12:09 Минпромторг: импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
11:17 В Ноябрьске задержан мужчина, который открыл стрельбу во время визита приставов
18:22 В ЯНАО мужчина открыл стрельбу и поджег свою машину
18:10 iPhone 15 все-таки можно будет приобрести в России
17:39 В Приморье неизвестные подожгли около двух десятков электросамокатов
17:14 В Московской области экс-судья получил девять лет колонии по делу о взятке от адвоката
16:04 В ГД внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK