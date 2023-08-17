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Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
Налоговая задолженность порядка 330 тыс рублей стала причиной ареста иномарки, принадлежащей жительнице г. Перми. На 35-летнюю гражданку было возбуждено 6 исполнительных производств по взысканию регулярных выплат в пользу государства.
Сводное исполнительное производство находилось на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должница длительное время уклонялась от исполнения законных требований исполнительного документа, но избежать негативных последствий противоправного поведения ей не удалось. В ходе проверки имущественного положения неплательщицы было установлено, что она является владелицей транспортного средства SKODA RAPID. Судебным приставом было подготовлено постановление об описи и аресте иномарки.
Автомобиль был обнаружен на стоянке рядом с домом пермячки. После окончания исполнительных действий машина была передана на хранение в спецорганизацию.
Узнав о судьбе своего имущества, должница поспешила в подразделение ведомства, чтобы взять квитанцию на оплату задолженности. Если в ближайшее время женщина не погасит задолженность, то автомобиль реализуют с торгов, а вырученные за него денежные средства будут направлены взыскателю.
Сводное исполнительное производство находилось на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должница длительное время уклонялась от исполнения законных требований исполнительного документа, но избежать негативных последствий противоправного поведения ей не удалось. В ходе проверки имущественного положения неплательщицы было установлено, что она является владелицей транспортного средства SKODA RAPID. Судебным приставом было подготовлено постановление об описи и аресте иномарки.
Автомобиль был обнаружен на стоянке рядом с домом пермячки. После окончания исполнительных действий машина была передана на хранение в спецорганизацию.
Узнав о судьбе своего имущества, должница поспешила в подразделение ведомства, чтобы взять квитанцию на оплату задолженности. Если в ближайшее время женщина не погасит задолженность, то автомобиль реализуют с торгов, а вырученные за него денежные средства будут направлены взыскателю.
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