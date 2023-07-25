Летний читальный зал «Горьковки» открыл финальную неделю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 31 июля по 3 августа на площадке Пермской краевой библиотеки им. Горького расскажут о краеведческих изданиях конца XIX века и покажут технику создания «мраморной» бумаги.Гости библиотеки увидят видеопрезентацию об изданиях из фонда редкой книги - произведениях знаменитых пермских краеведов Д. Смышляева, А. Дмитриева и других. Кроме того, горожанам презентуют несколько изданий из личной библиотеки В. Басаргина (губернатора Пермского края в 2012-17 гг.), которую он передал в социально-экономический отдел краевой библиотеки.«Материалы о Перми конца XIX - начала XX века, с которыми можно познакомиться в читальных залах библиотеки, являются ценным источником для исследователей, любителей истории, туристов и любознательных горожан», - пояснили организаторы.1 августа в 15:00 в Летнем читальном зале состоится мастер-класс по созданию «мраморной» бумаги. Техника мраморирования, или эбру, известна с VIII века, она использовалась на Востоке и много лет тайно передавалась от учителя к ученику. Метод стал широко известен в XIX веке после публикации трудов английского мастера Чарльза Вулно. Многие типографы стали применять эту технику для украшения обложек и форзацев книг. Издания, украшенные мраморной бумагой, есть и в фонде редких книг «Горьковки». Эбру приобретает популярность в наше время. Участники мастер-класса узнают историю необычной техники, какие материалы необходимы для нее, увидят, как изготовить такую бумагу в домашних условиях.Тема Летнего читального зала «Горьковки» - «300 лет Перми». С 26 июня там побывали более 1600 человек. Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 3 августа, читательский билет не нужен, 12+.