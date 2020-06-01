Оперштаб: В Пермском крае поэтапно снимают ограничительные меры

19:37 | 26.06.2020

Рассматривается возможность возобновления с 1 июля деятельности «летников», выставочных залов и торговых центров до 800 кв. м.



На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае рассмотрели план по снятию ограничений в регионе. Ключевые показатели и ранговое место среди регионов России говорят о том, что Прикамье может постепенно возобновлять работу ряда организаций и сфер деятельности.



По словам главы Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, в ПФО зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом во всех 14 округах. Пермский край в тренде снижения – 75 ранговое место по РФ. За последние четыре дня ежесуточный прирост больных составил в среднем 2,1%, наибольший показатель был зафиксирован в среду (2,7%). Коэффициент распространения коронавируса за прошедший период в пределах единицы.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что и жители региона, и представители бизнеса регулярно задают вопросы о постепенном снятии ограничительных мер. «Все хотят быстрее вернуться к работе и нормальной жизни. Для этого в регионе проведена системная работа по коечному фонду, тестированию, оказанию помощи заболевшим коронавирусом и сформирован 2-месячный запас средств индивидуальной защиты, – обозначил глава региона. – Считаю, все эти факторы позволяют нам говорить о возможности перехода на следующие этапы снятия ограничительных мер. При нескольких условиях – выдерживание рекомендованных показателей по коечному фонду и коэффициенту распространения заболевания, а также оперативный возврат к более жестким ограничениям в случае ухудшения эпидемической ситуации».



Дмитрий Махонин подчеркнул, что в федеральный Роспотребнадзор было отправлено письмо-обращение с просьбой разъяснить, как регионы, которые укрепили свою медицинскую базу и имеют стабильные показатели, могут адресно выходить из режима самоизоляции. В том числе, от ответа федерального ведомства будет зависеть план по снятию ограничений.



На оперштабе обсудили проект плана по дальнейшим изменениям ограничительных мер. В начале следующей недели членами штаба будет рассмотрена динамика по основным показателям. В случае если динамика будет положительной, адресно будет рассмотрена возможность снятия ограничений с 1 июля следующим сферам деятельности:



- уличным кафе и «летникам». Обязательное требование: расстановка столов на расстоянии 1,5 м, регулярная дезинфекция поверхностей, исключение проведения массовых мероприятий;



- музеям и выставочным залам;



- торговым залам площадью до 800 кв. м;



- молочным кухням;



- выездной Службе крови;



- МФЦ по предварительной записи по всем видам услуг;



- образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);



- общественным организациям и научным институтам;



- детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.



Следующий шаг предусматривает открытие:

- соцучреждений, оказывающих услуги населению;



- фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.



Напомним, решением оперштаба с 26 июня была разрешена деятельность:



- музеев под открытым небом;



- летних оздоровительных лагерей (согласно утвержденному графику);



- организованного активного туризма.

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