Пермь: новости дня
19:37 | 26.06.2020
Оперштаб: В Пермском крае поэтапно снимают ограничительные меры
На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае рассмотрели план по снятию ограничений в регионе. Ключевые показатели и ранговое место среди регионов России говорят о том, что Прикамье может постепенно возобновлять работу ряда организаций и сфер деятельности.
По словам главы Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, в ПФО зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом во всех 14 округах. Пермский край в тренде снижения – 75 ранговое место по РФ. За последние четыре дня ежесуточный прирост больных составил в среднем 2,1%, наибольший показатель был зафиксирован в среду (2,7%). Коэффициент распространения коронавируса за прошедший период в пределах единицы.
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что и жители региона, и представители бизнеса регулярно задают вопросы о постепенном снятии ограничительных мер. «Все хотят быстрее вернуться к работе и нормальной жизни. Для этого в регионе проведена системная работа по коечному фонду, тестированию, оказанию помощи заболевшим коронавирусом и сформирован 2-месячный запас средств индивидуальной защиты, – обозначил глава региона. – Считаю, все эти факторы позволяют нам говорить о возможности перехода на следующие этапы снятия ограничительных мер. При нескольких условиях – выдерживание рекомендованных показателей по коечному фонду и коэффициенту распространения заболевания, а также оперативный возврат к более жестким ограничениям в случае ухудшения эпидемической ситуации».
Дмитрий Махонин подчеркнул, что в федеральный Роспотребнадзор было отправлено письмо-обращение с просьбой разъяснить, как регионы, которые укрепили свою медицинскую базу и имеют стабильные показатели, могут адресно выходить из режима самоизоляции. В том числе, от ответа федерального ведомства будет зависеть план по снятию ограничений.
На оперштабе обсудили проект плана по дальнейшим изменениям ограничительных мер. В начале следующей недели членами штаба будет рассмотрена динамика по основным показателям. В случае если динамика будет положительной, адресно будет рассмотрена возможность снятия ограничений с 1 июля следующим сферам деятельности:
- уличным кафе и «летникам». Обязательное требование: расстановка столов на расстоянии 1,5 м, регулярная дезинфекция поверхностей, исключение проведения массовых мероприятий;
- музеям и выставочным залам;
- торговым залам площадью до 800 кв. м;
- молочным кухням;
- выездной Службе крови;
- МФЦ по предварительной записи по всем видам услуг;
- образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);
- общественным организациям и научным институтам;
- детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.
Следующий шаг предусматривает открытие:
- соцучреждений, оказывающих услуги населению;
- фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
Напомним, решением оперштаба с 26 июня была разрешена деятельность:
- музеев под открытым небом;
- летних оздоровительных лагерей (согласно утвержденному графику);
- организованного активного туризма.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:52 | 26.06.2020
В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 10 человек
20:56 | 26.06.2020
В Реже у председателя УИК обнаружили коронавирус. Контактов с участниками голосования он не имел
19:58 | 26.06.2020
На «Екатеринбург Арене» обновили газон
19:41 | 26.06.2020
В Екатеринбурге на месяц будет закрыто движение по улице Расковой
19:37 | 26.06.2020
Оперштаб: В Пермском крае поэтапно снимают ограничительные меры
19:10 | 26.06.2020
В Свердловской области возобновят работу библиотеки и автошколы
18:32 | 26.06.2020
В Екатеринбурге на полтора месяца закроется движение по Мамина-Сибиряка
18:20 | 26.06.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 23710 граждан
17:50 | 26.06.2020
В Екатеринбурге перенесли сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов
17:41 | 26.06.2020
Оперштаб Прикамья разрешил работу музеев под открытым небом
17:33 | 26.06.2020
В первый день голосования по поправкам в Конституцию на Среднем Урале явка составила 6,34%
17:11 | 26.06.2020
Свердловчанин нашёл на своём участке гранату времён ВОВ
16:53 | 26.06.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал мотоциклист
16:37 | 26.06.2020
День молодёжи в Свердловской области отметят онлайн
16:36 | 26.06.2020
В Перми продолжается благоустройство дворов
16:32 | 26.06.2020
С 4 июля в Пермском крае начинается поэтапное открытие детских лагерей
16:13 | 26.06.2020
Из-за сообщений о «травле» ребёнка СК проверяет гимназию Екатеринбурга
16:01 | 26.06.2020
Женщина попала под машину в Екатеринбурге
15:41 | 26.06.2020
Свердловчан ждут прохладные и дождливые выходные
15:27 | 26.06.2020
На среднем Урале прошло учение командного пункта ЗРС С-300
15:07 | 26.06.2020
В Екатеринбурге мужчину обвиняют в преступлениях десятилетней давности
14:46 | 26.06.2020
В Заречном торжественно открыли набережную Белоярского водохранилища
14:31 | 26.06.2020
На ночь в Перми будет закрыт Компрос
14:26 | 26.06.2020
Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков
14:26 | 26.06.2020
День строителя в Екатеринбурге пройдёт с ограничением на алкоголь
14:02 | 26.06.2020
В ноябре в Екатеринбурге пройдёт фестиваль документального кино «Россия»
13:43 | 26.06.2020
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе туристы
13:30 | 26.06.2020
В Краснокамск пришла первая «Ласточка»
13:26 | 26.06.2020
В селе Горный Щит будет закрыто движение по улице Свердлова
13:06 | 26.06.2020
Свердловские врачи вылечили 290 пациентов с COVID-19
12:57 | 26.06.2020
В Свердловской области скончались ещё 3 человека с коронавирусом
12:55 | 26.06.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,7%