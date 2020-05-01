Жителям Перми предлагают принять участие в конкурсе «Вместе – дружная семья»

16:48 | 9.05.2020

Участниками конкурса могут стать учащиеся 5-х и 6-х классов школ города. Для участия предлагается создать видео с сюжетом приготовления семейного блюда или сделать фотографию по сюжету живописи в заданной тематике.



Конкурс «Вместе – дружная семья» проводится при поддержке пермской гимназии №5 по двум номинациям. Первая – «Видели видео?» – конкурс на лучшее семейное блюдо. Участники представляют видеоролик с сюжетом приготовления десертного блюда всей семьёй. Главным условием является использование трёх продуктов: сметана, ягоды или джем и печенье. Остальные продукты по желанию. К ролику прилагается рецептура. Длительность видеоролика – 3-4 минуты. Вторая номинация – «Фотография: вся семья в сборе». Участники предоставляют фотографию своей семьи по сюжету живописи – картины, на которой изображен, например, пикник или семейный ужин. На конкурс участники представляют саму работу, а также картину, которую воспроизводили.



Конкурсные работы принимаются по электронному адресу elen.luzina2012@yandex.ru с 10 по 25 мая. В теме письма указывается название номинации, имя ребёнка, школа, класс, а также имена членов семьи. Итоги конкурса будут размещены на сайте гимназии №5 http://gimnasium5.ru/ 30 мая. Участники конкурса получат сертификаты участника в электронном виде, а победители – дипломы и призы.



Отметим, что основными задачами конкурса «Вместе – дружная семья» являются выявление талантливых детей и их родителей, поддержка и развитие детского творчества, а также создание условий для сохранения семейных традиций.

© «Вечерние ведомости»