В Нижнем Тагиле из элитного бутика украли сейф и 107 шуб

20:54 | 26.08.2020

Фото предоставлено В.Н. Горелых



В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают воров, похитивших из бутика «Elena Furs» сейф и 107 шуб, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная причинением материального ущерба в крупном размере.



Речь идёт о магазине на Вязовской, 3. Около пяти утра 24 августа в дежурную часть поступило сообщение о сработавшей в магазине сигнализации. Сотрудники частной охранной организации следы взлома не обнаружили и вызвали собственника и полицейских.



«Двери магазина с главного и служебного входа были заперты изнутри, поэтому хозяину пришлось дать разрешение разбить стекло, чтобы получить доступ внутрь. Прибывшая следственно-оперативная группа МВД при осмотре залов обнаружила пустые манекены и разбросанные по полу вешалки. Специальные датчики воры закрыли носками. Охотники за чужими шубами вероятнее всего проникли на объект из подъезда через подвальное помещение, дверь которого оказалась отжатой. Добычей воров стали самые дорогие экземпляры женских меховых изделий на сумму 22 миллиона рублей. Это пальто и полупальто из норки и соболя, а также один жакет из меха куницы. Кроме одежды похитители унесли металлический сейф с денежными средствами. Общий предварительный ущерб составил свыше 23 миллионов рублей. Раскрытие резонансной кражи взял на личный контроль начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. По его поручению сформирована усиленная группа разного профиля специалистов, в состав которой вошли наиболее опытные сыщики и следователи», - рассказал полковник Горелых.



Сейчас сотрудники полиции опрашиваются жителей соседних домов и сотрудников бутика чтобы установить возможных свидетелей и очевидцев.



Всех, кому известна какая-либо информация об обстоятельствах куражи или гражданах, продающих шубы ниже их стоимости, сообщать ее по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61 или в дежурную часть полиции Нижнего Тагила (3435)47-70-02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»