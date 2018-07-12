В Перми прошел День спорта для пожилых

16:27 | 13.07.2018

В Совете ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района состоялся спортивный праздник для пожилых людей. В Дне спорта приняли участие более 50 человек. Прошли соревнования по настольному теннису, дартсу, шахматам и шашкам, а также пенсионеры сыграли в «Лото».



Такие праздники здоровья и общения Совет ветеранов Мотовилихинского района устраивает для пенсионеров каждый месяц. Список видов спорта и игр постоянно расширяется.



- Например, с августа будем внедрять настольный кёрлинг. Мы стараемся организовать интересный досуг для наших ветеранов, чтобы они вели здоровый образ жизни. Радостно, что люди в возрасте сейчас хотят оторваться от диванов, выйти из дома и продлевать своё активное долголетие. Наша задача заключается в том, чтобы у них была такая возможность, – рассказал председатель Совета ветеранов Мотовилихинского района Перми Александр Кукушкин.



Победителям соревнований были вручены дипломы. Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение».



«В таких соревнованиях важны не рекорды, а личный пример старшего поколения, которое показывает, что в любом возрасте можно оставаться бодрым телом и духом. Главное, чтобы у пожилых людей было желание раскрыть свой творческий и физический потенциал, - говорит региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



В ближайшее время в Мотовилихинском районе пройдёт очередной праздник спорта. На пруду состоится районная регата – соревнования на лодках класса «Дракон», в которых примут участие и пожилые люди.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. За последние годы в Пермском крае значительно увеличилось количество межшкольных стадионов, спортивных площадок возле многоквартирных домов, которые доступны жителям. В этом году по инициативе губернатора Максима Решетникова и школьные спортивные залы в свободное от учёбы время предоставляются гражданам всех возрастов, в том числе людям старшего поколения, для занятий лёгкой атлетикой, фитнесом, йогой, скандинавской ходьбой.