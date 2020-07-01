Пермь: газетный номер
16:38 | 30.07.2020
Сохранить пермскую старину: имеем желание, но не имеем возможности
В начале июля пришли радостные вести, напрямую связанные с историей Пермского края. Оказывается, «Уралкалий» задумал грандиозный и полезный для спасения от исчезновения нашей старины проект, который называется «Возрождение Усолья». Это идея создать на территории старинного уральского города, славящегося своими памятниками, такими как палаты Строгановых 1722-1724 годов, Спасо-Преображенский собор и другие, историко-архитектурный ансамбль памятников светского и церковного зодчества XVII-XIX веков «Усолье Строгановское».
Безусловно, новость хорошая, актуальная, вселяющая надежду и оптимизм, а главное - уверенность, что не все для нашего региона потерянно в сфере культуры и сохранении историко-культурного наследия. Но главный вопрос - когда же у нас в Перми, скажите вы мне, создадут аналогичный проект? У нас что, нет объектов, построенных в XVIII веке?
Посмотрите, в каком состоянии до сих пор находится Дом Третьяковой на Советской, 32, то есть в самом центре Перми, недалеко от городской администрации. Когда же займутся его реставрацией? Это ведь тоже наше наследие.
Сам двухэтажный дом, между прочим, косвенно связанный с первым на Урале университетом, был построен в конце XIX столетия, тогда еще на Торговой улице. Даже невооруженным взглядом на фасаде дома видны элементы классицизма - в виде ромбиков над окнами. С 1897 года дом принадлежал фотографу И.И. Третьякову. А после его кончины в 1900 году дом унаследовала его вдова Александра Егорьевна Третьякова. Отсюда, кстати, и название памятника.
Хозяйка дома, как это было обыденно в дореволюционной России, сдавала второй этаж под жилые помещения, а первый - под мастерские. В разное время здесь проживала семья известного российского и советского ученого А.Г. Генкеля. А во время Великой Отечественной войны в эвакуации здесь жил фотограф и художник-авангардист Александр Михайлович Родченко. Между прочим, один из родоначальников рекламы в Советском Союзе.
Итак, мы видим, что сей памятник имеет историческую ценность. Так почему бы не прибегнуть к здравому смыслу: капитально отремонтировать памятник, провести электроэнергию и отопление, разместить на фасаде дома памятные таблички в память о его знаменитых постояльцах, организовать в здании музей, например, в честь русского и советского художника- авангардиста А.М. Родченко? Музеи (как и памятники архитектуры) увеличивают престиж любого города. Чем их больше, тем лучше. Да и сама идея разместить в этом доме музей в честь знаменитого человека ни к чему плохому не призывает, наоборот. Да вот, как было сказано в одной хорошей советской комедии, «имеем желание, но не имеем возможности».
Непонятно также, кто должен отвечать за ремонт этого памятника. Недавно вашему покорному слуге пришли ответы из Департамента имущественных отношений, в которых так и было сказано: мол, Дом Третьяковой и Типография Каменского на Ленина, 12 в реестре муниципального имущества города Перми не числятся. А значит, и полномочия по содержанию и обслуживанию вышеназванных домов отсутствуют.
Так кто же должен отвечать за то, что здание столько лет находится без должного ухода? И главный вопрос: а дальше-то что? Неужели и этот объект былой Перми канет в Лету, подобно домам купца Матвеева и градоначальника Сигова, снесенным совсем недавно?
Вполне возможно, почему бы и нет. У нас в Перми все возможно. По законам РФ снос объектов культурного наследия запрещен. Но речи о сносе этого дома и не идет. А зачем? Он может и сам развалиться, если не сейчас, так лет через пять. Или оказаться в таком состоянии, что речи о полном восстановлении и быть не может.
Исчезновения пермских памятников архитектуры уже давно стали печальным, но вполне известным фактом. Единственным возможным шагом по спасению нашей старины я считаю разработку программы на федеральном уровне по защите объектов историко-культурного наследия. Скажем, для Перми это должно быть создание историко-архитектурного ансамбля (заповедника) в исторической части города, на территории старых частей улиц Ленина, Сибирской, Монастырской с Соборной площадью, Пермской. В этот заповедник должны войти и старинные объекты, расположенные на других улицах города Перми. Для этого вовсе не обязательно создавать новые пешеходные «арбаты». Достаточно просто не разрушать и вовремя ремонтировать памятники архитектуры. А сами объекты, чей возраст составляет 100 и более лет, должны автоматически войти в реестр объектов историко-культурного наследия.
Денис ДУМЛЕР
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© «Вечерние ведомости»
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