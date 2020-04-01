Кто получит дополнительные выплаты

17:24 | 14.04.2020

В минсоцразвития Пермского края дали разъяснения по самым важным для жителей вопросам

13 апреля на пермском ресурсе Properm.ru прошел брифинг министра социального развития Пермского края Павла Фокина. Вместе со своим заместителем Мариной Визе он ответил на вопросы о дополнительных выплатах и организации социальной работы в условиях самоизоляции.



- Павел Сергеевич , много вопросов о детских выплатах. По заявлению президента: «В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно».



- Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд всем семьям с детьми, которые не достигли трех лет, имеющим право на материнский капитал. Реализовали они его или нет – значения не имеет. Пенсионный фонд формирует списки, данные о семьях у них есть.



Никаких заявлений подавать не нужно. Деньги перечислят автоматически. Конкретного выплатного периода нет. Коллеги ждут сейчас перечисления средств из Москвы и затем начнут перечисления всем получателям.



- Очень много вопросов связано с датами рождения детей и, соответственно, выплатами, которые положены или не положены семьям.



- Смотрите: президентская выплата на первого ребенка начинает действовать для детей, родившихся с 1 января 2018 года. При этом нам надо помочь всем тем, чьи дети не достигли 3-х лет, поскольку меры помощи и поддержки для возраста 3-7 лет, в принципе, сформированы. Выплаты на третьего ребенка начали работать для детей с 2019 года. Временной разрыв для детей, родившихся с 1 апреля 2017 года и по 2019 год, но не попавших под другую помощь, нам и надо закрыть региональной поддержкой. Около 15 тысяч семей мы обеспечиваем материальной поддержкой в размере прожиточного минимума в 10700 рублей. До конца недели сформируем выплатные документы. Тем, кто уже имеет статус малоимущих, выплаты придут автоматически. Семьям, у которых проблемы начались именно сейчас, в апреле, нужно будет получить статус малоимущих в дистанционном порядке. Органы соцзащиты на местах готовы принимать заявления в любом дистанционном варианте.



- Планируются ли меры поддержки для семей с детьми старше 7 лет?



- Для детей из многодетных и малоимущих семей школьников предусмотрены сухие пайки - вариант бесплатного школьного питания.



- Нельзя ли пучить деньги вместо набора продуктов?



- Нет. Помощь адресная, конкретная, именно для того, чтобы дома были продукты.



- Единовременную финансовую помощь по 15 тысяч рублей предоставят сотрудникам, которых работодатели перевели в режим неполной занятости или сокращенной рабочей недели. Каким критериям надо соответствовать, чтобы получить выплату?



- Ключевая задача – сохранение рабочих мест. Выводя рабочих в простой, заявляя эти данные на портале «Работа в России», работодатель официально декларирует, что не может выплачивать зарплату в полном объёме. И у него будут люди, которые будут получать зарплату меньше МРОТ. И ровно для этих людей предназначена эта мера.



Работодатель сам подаст данные в службу занятости перечень работников (состоящих в трудовых отношениях не позднее чем с 1 января 2020 года) и справку 2-НДФЛ о доходах работника за ближайшие 3 месяца. И если зарплата работника стала меньше МРОТа, то такой работник будет иметь право на материальную помощь. При этом меры поддержки будут получать работодатели только из перечня пострадавших отраслей, утверждённых Законодательным собранием. Мы опубликуем его для работодателей.



- Как встать на учет в службу занятости дистанционно?



- Прием заявлений осуществляется через портал «Работа в России». Гражданин через свой личный кабинет (его надо зарегистрировать) отправляет заявку, специалисты связываются с ним, чтобы выяснить все данные. И дальше принимается решение о назначении пособия.



Пособие сейчас 12130 рублей, его получают почти 5 тысяч человек. Что же касается пособия для людей, которые теряют или потеряли работу после 1 марта 2020 года, то мы ждем федерального порядка, который установит требования к документам.



Добавлю: если человек давно не работал или работал неофициально, он не сможет претендовать на максимальную выплату, а будет получать минимальную сумму пособия.



- Как обстоят дела с выплаты в 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла?



- Все, что должно поступить на лицевые счета, уже перечислено. Доставлено 80% выплат, что должны принести в руки. Та же ситуация и с региональной выплатой в 5 тысяч рублей. За апрель точно все выплатим.



- Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически. Сделано ли это у нас? Например, как подтвердить статуса инвалида?



- Уже вышли документы Министерства труда РФ об автоматическом продлении инвалидности на полгода. Если срок освидетельствования заканчивается - никуда идти не надо. Если это первичная экспертиза, то инвалидность присваивается дистанционно на основании сведений медиков, Минздрава. Точно так же, автоматически продлеваются статус малоимущего, субсидии на ЖКУ.



- Документы - паспорта, водительские права и другие – во время режима самоизоляции тоже должны продляться автоматически. Эта мера работает?



- Официальной информации на этот счет у нас пока нет. Но знаю, что есть установка сейчас не наказывать за такие административные правонарушения.



Properm.ru



ФОТО: Александр Фролов

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