Николай Зуев: Мы готовы работать в любом формате

15:05 | 30.03.2020

Сегодня девелоперам важно выстроить виртуальные отношения с банками и госорганами

Сложная ситуация в экономике не может не оказывать влияния на строительную отрасль. В том числе на жилищное строительство, которое в Перми ведется в очень серьезных масштабах. Только в ЖК «Гулливер» в центре города в этом году запланировано сдать три дома, закончить благоустройство парка площадью в 2 гектара. Об особенностях текущего момента и готовности девелопера работать в новых условиях мы беседуем с генеральным директором АО «КОРТРОС-Пермь», депутатом Законодательного собрания Пермского края Николаем Зуевым.

- Николай Геннадьевич, как сегодня складывается ситуация для застройщика?

- Мы нормально работаем и, как показывают наши тесты, можем успешно продолжать деятельность, способны справляться с ситуацией. Влияние курса рубля для нас незначительно: наши проектные решения изначально в большей степени ориентированы на материалы и оборудование российского производства. В большей степени скажется ситуация с коронавирусом – не столько даже он сам, сколько превентивные меры, которые сейчас предпринимает федеральное правительство и региональные власти.

Безусловно, эти меры вызваны необходимостью, мы к ним относимся с пониманием и как законопослушная компания будем подчиняться всем ограничениям, в том числе в контексте дистанционного режима работы, виртуальных инструментов и процедур. Как и другим крупным компаниям, которые занимались вопросами цифровизации в предыдущие спокойные периоды, нам это делать проще. А вот насколько к этому готовы банки – мы пока не понимаем.

С одной стороны, по степени цифровизации банковской сферы в части взаимодействия с клиентами Россия впереди многих стран. С другой - теперь это преимущество нужно продемонстрировать и использовать, чтобы работать дистанционно. В таком же формате нужно выстраивать взаимоотношения с госорганами. Для нас это прежде всего Росреестр, его возможности по дистанционной регистрации сделок. Если такие возможности ограничены – девелопер не может получать деньги с продаж.

Сейчас вся система перевода взаимоотношений в цифровой формат проходит проверку на полноценное функционирование в особых условиях. И этот тест крайне важен как возможность понять, где слабое звено, выявить проблемные зоны и двигаться дальше.

Повторюсь, у нас есть возможность работать в этом режиме. И сегодня мы предлагаем и пытаемся решить с банками вопрос о том, чтобы расширить режим удаленного доступа, цифрового общения. Что касается работы с потребителем - мы, со своей стороны, готовы обеспечить покупателям все форматы взаимодействия, от виртуального до приема в офисе – хоть в костюмах химзащиты, если наши клиенты к этому будут готовы.

- А непосредственно строительные работы?

- Тут все зависит от решений краевого оперативного штаба, с которым мы находимся в постоянном контакте. Хочу напомнить, что мы уже пережили немало кризисных ситуаций, которые требовали привлечения разных инструментов и ресурсов. И сегодня чувствуем себя лучше многих других. Другой вопрос – насколько способны справиться с ситуацией субподрядчики, их десятки, и есть в том числе малый бизнес.

В том, что зависит от нас, – сомнений нет. Как дистанционно взаимодействовать с потребителем, с банками, даже госорганами – в принципе, понятно. Хотя как строить удаленно, из дома – я пока не знаю.

- У компании были планы относительно новых площадок в Перми. Эти вопросы сейчас решаются или все зависло?

- Сегодня ни в коем случае нельзя прекращать работу на перспективу. Я имею в виду не только нашу компанию, но и масштабные городские проекты, в том числе привязанные 300-летию Перми. Да, сложно, но этим нужно заниматься. Территории, которые в ближайшее время подвергнутся обновлению, известны. Прежнее руководство края определило несколько точек роста, и не только в Перми. Они фигурируют в программах развития, и у муниципалитетов есть понимание, что и где будет строиться.

Для Перми эти зоны тоже определены, есть концепция, идет работа – не видная, но достаточно обстоятельная и последовательная. Потому что для начала конкретных процедур нужно разобраться с землей, решить вопросы собственности.

Резервы застройки сложившихся городов, в том числе городов-миллионников, достаточно хорошо проанализированы в различных регионах. В разных городах прорабатывали и возможности точечной застройки, и освоения земель, примыкающих к границам городов. И сегодня определено самое правильное, с моей точки зрения, направление – развитие застроенных территорий. А в этом случае возникают вопросы собственности, требуется принимать решения, какие объекты сохраняются, какие можно заместить, как правильно построить… Потому что важно не только создать красивую «картинку», но и обновить инфраструктуру под землей, по-новому решить вопросы благоустройства.

В числе самых проработанных площадок в Перми – район ДКЖ, район, который в Концепции развития обозначен как Пермь-сити, и некоторые другие. Мы, со своей стороны, участвовали в работах и сами прорабатывали эти проекты, привлекали специалистов, чтобы сформировать понимание сложностей на этом пути. Их действительно много – с учетом того, что законодательная база пока не дает ответов, как должны взаимодействовать сегодняшние собственники, власти и потенциальные инвесторы. Ряд вопросов завязан на инженерную инфраструктуру, то есть на сетевиков, дорожную инфраструктуру и т.д. Непростая задача.

- И есть еще вопросы, связанные с социальной инфраструктурой?

- Решения, которые в последние годы были приняты в Перми по вопросам социальной инфраструктуры новой застройки, для каких-то территорий остаются возможным сценарием. Но далеко не для всех. Есть экономика строительства, и она очень разная в разных районах Перми. За квартиру на Ленина потребитель готов платить гораздо больше, чем за возможность поселиться на Гайве или в Закамске. Никакими распоряжениями сверху этого не изменить. И не учитывать это нельзя.

Конечно, решения нужно принимать с учетом всех обстоятельств. Мы заинтересованы в том, чтобы строить в Перми, приоритеты обозначены, работа ведется. Ждем, когда начнутся процедуры, которые позволят получить понятные права и возможность для дальнейших практических действий.

- Пока все на уровне деклараций о намерениях?

- Следим за ситуацией. Процессы же пересекаются, многое зависит от компетенций и полномочий администрации Перми. Изменения в Генплан, ПЗЗ, систему зонирования, соглашения по возведению социальных объектов требуют одобрения городской Думы, и это достаточно тяжеловесная конструкция. Не всегда способствует быстроте и, главное, разнообразию принимаемых решений. Есть склонность сводить все к одной модели. Получается Прокрустово ложе – а ведь спрос-то на жилье разный. Будем стараться донести свою позицию, с тем чтобы корректировать политику краевой и городской власти в этих вопросах. Да, корректировать - наверно, это слово сегодня особенно уместно.

Ольга БОРЗУН

ФОТО: Александр ФРОЛОВ

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