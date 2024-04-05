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Судебные приставы запретили предпринимателю продавать никотиносодержащую продукцию рядом со школой
В ходе проверки, проведенной краевым Роспотребнадзором, было установлено, что в поселке Куеда Пермского края индивидуальный предприниматель осуществляет реализацию электронных сигарет, кальянов и сопутствующих товаров в специализированном магазине по соседству с детской школой искусств.
Расстояние до образовательного учреждения было менее 100 метров, при этом бизнесмена уличили в открытой выкладке и демонстрации покупателям никотиносодержащей продукции.
Суд выступил в защиту интересов неопределенного круга лиц и обязал предпринимателя прекратить противоправные действия. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной ответственности за уклонения от возложенных на него обязательств. В целях дополнительной мотивации сотрудник ведомства ограничил нарушителя в праве выезда за пределы РФ. В результате принятых мер решение суда было исполнено, о чем составлен соответствующий акт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Расстояние до образовательного учреждения было менее 100 метров, при этом бизнесмена уличили в открытой выкладке и демонстрации покупателям никотиносодержащей продукции.
Суд выступил в защиту интересов неопределенного круга лиц и обязал предпринимателя прекратить противоправные действия. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной ответственности за уклонения от возложенных на него обязательств. В целях дополнительной мотивации сотрудник ведомства ограничил нарушителя в праве выезда за пределы РФ. В результате принятых мер решение суда было исполнено, о чем составлен соответствующий акт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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