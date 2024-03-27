Прикамские звезды засияют в Москве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Прикамье закончился региональный этап Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки — 2024». По традиции участники демонстрировали свои таланты в трех номинациях: вокал, хореография и исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах) по двум возрастным категориям.В этом году программа состояла из 41 разножанрового номера. На сцене пермского дома народного творчества «Губерния» выступили дети сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, а также приглашенные коллективы и солисты.Членам жюри под председательством Алексея Микляева, главы Общественного совета при ГУФССП России по Пермскому краю, было не просто выбрать победителей, все участники выступили на высоком профессиональном уровне и сполна продемонстрировали свои исполнительские таланты. После продолжительного обсуждения судьям удалось прийти к согласию, и они объявили имена победителей.Лучшими в категории «Исполнительное мастерство» стали Варвара Рогожникова и Ярослав Семко. За дипломами I степени в номинации «Вокал» на сцену вышли Злата Калинина и Петр Лесников, а в хореографии не было равных танцевальному коллективу «Кояшкай» и Анастасии Басмановой. Ребятам вручили дипломы лауреатов конкурса и подарочные сертификаты от профсоюза ГУФССП России по Пермскому краю.Видео выступлений победителей отправятся в Москву, где экспертный совет выберет конкурсантов, которые пройдут в следующий этап.В заключение конкурса заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Умар Саидов поблагодарил всех участников за их номера, пожелал им успехов на творческом пути и выразил надежду увидеть ребят в следующем году на «Хрустальных звездочках-2025» .