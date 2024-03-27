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Прикамские звезды засияют в Москве
В Прикамье закончился региональный этап Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки — 2024». По традиции участники демонстрировали свои таланты в трех номинациях: вокал, хореография и исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах) по двум возрастным категориям.
В этом году программа состояла из 41 разножанрового номера. На сцене пермского дома народного творчества «Губерния» выступили дети сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, а также приглашенные коллективы и солисты.
Членам жюри под председательством Алексея Микляева, главы Общественного совета при ГУФССП России по Пермскому краю, было не просто выбрать победителей, все участники выступили на высоком профессиональном уровне и сполна продемонстрировали свои исполнительские таланты. После продолжительного обсуждения судьям удалось прийти к согласию, и они объявили имена победителей.
Лучшими в категории «Исполнительное мастерство» стали Варвара Рогожникова и Ярослав Семко. За дипломами I степени в номинации «Вокал» на сцену вышли Злата Калинина и Петр Лесников, а в хореографии не было равных танцевальному коллективу «Кояшкай» и Анастасии Басмановой. Ребятам вручили дипломы лауреатов конкурса и подарочные сертификаты от профсоюза ГУФССП России по Пермскому краю.
Видео выступлений победителей отправятся в Москву, где экспертный совет выберет конкурсантов, которые пройдут в следующий этап.
В заключение конкурса заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Умар Саидов поблагодарил всех участников за их номера, пожелал им успехов на творческом пути и выразил надежду увидеть ребят в следующем году на «Хрустальных звездочках-2025» .
В этом году программа состояла из 41 разножанрового номера. На сцене пермского дома народного творчества «Губерния» выступили дети сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, а также приглашенные коллективы и солисты.
Членам жюри под председательством Алексея Микляева, главы Общественного совета при ГУФССП России по Пермскому краю, было не просто выбрать победителей, все участники выступили на высоком профессиональном уровне и сполна продемонстрировали свои исполнительские таланты. После продолжительного обсуждения судьям удалось прийти к согласию, и они объявили имена победителей.
Лучшими в категории «Исполнительное мастерство» стали Варвара Рогожникова и Ярослав Семко. За дипломами I степени в номинации «Вокал» на сцену вышли Злата Калинина и Петр Лесников, а в хореографии не было равных танцевальному коллективу «Кояшкай» и Анастасии Басмановой. Ребятам вручили дипломы лауреатов конкурса и подарочные сертификаты от профсоюза ГУФССП России по Пермскому краю.
Видео выступлений победителей отправятся в Москву, где экспертный совет выберет конкурсантов, которые пройдут в следующий этап.
В заключение конкурса заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Умар Саидов поблагодарил всех участников за их номера, пожелал им успехов на творческом пути и выразил надежду увидеть ребят в следующем году на «Хрустальных звездочках-2025» .
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