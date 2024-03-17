Валерий Сухих: Это значимый стимул для развития социальной сферы региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Краевой парламент одобрил поправки в действующий региональный бюджет. Значительная часть средств будет направлена на социальную инфраструктуру и дополнительные меры поддержки.Депутаты Законодательного собрания приняли пакет поправок в бюджет Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-26 гг. Он был сформирован правительством Прикамья по предложению главы региона Дмитрия Махонина. Решение позволило увеличить расходы на строительство и ремонт социальных учреждений, увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы и профинансировать новые льготы для многодетных семей.К распределению было предложено порядка 13,6 млрд рублей остатков, сформировавшихся на счетах региона по итогам прошлого года. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрено на увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы из категорий «майских» указов президента. Наибольшая часть дополнительных расходов, 3,3 млрд рублей, направлена на реализацию государственной программы «Качественное здравоохранение». Так, оказание медицинской помощи онкольным будет дополнительно профинансировано почти на два млрд рублей. Часть средств направлена на строительство, ремонт и благоустройство больниц, лечебных корпусов и поликлиник в территориях края.На развитие сферы образования в текущую трехлетку выделят дополнительные 1,5 млрд рублей на строительство школ и детских садов. Новые учебные заведения построят в Перми, Нытве и селе Сива, а также в Гайнском, Добрянском и Пермском округах. За счет федеральной программы планируется обновить корпуса 44 образовательных учреждений. Благодаря поправкам удастся провести ремонт ещё в 10 школах.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, пакет поправок соответствует ключевым потребностям региона. «Дополнительные средства станут значительным стимулом для развития социальной сферы в Прикамье. Помимо инфраструктурных расходов на больницы, школы и детские сады по всему краю, регион усиливает меры поддержки прикамцев – многодетных семей, детей-сирот, а также участников специальной военной операции. Сегодня это приоритетные направления для региона и все страны», – отметил спикер.Речь идет о новом порядке предоставления помощи многодетным, который позволит семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, а если ребенок учится, то и до 23 лет, получать государственную поддержку. Также предложено продлить и расширить действующие льготы. Среди них – бесплатное питание для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях, бесплатный проезд для школьников, компенсация расходов на оплату услуг ЖКУ. Соответствующий проект закона ранее предложил губернатор региона, парламентарии приняли его в двух чтениях на этом же заседании. Принятие поправок позволило обеспечить его реализацию необходимым финансированием в размере 155 млн рублей.Порядка 75 млн рублей будет дополнительно выделено в этом году на материальную помощь участникам СВО, 128 млн рублей – на жилье для молодых семей, 279 млн рублей – на приобретение жилья для детей-сирот.Кроме того, часть средств пойдёт поддержку развития территорий, в том числе Верхнекамья и Коми-Пермяцкого округа. Значительная часть дополнительных средств будет направлена на инфраструктурные расходы. В частности, порядка 6 млрд рублей – на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения.После принятия поправок доходы казны в 2024 году увеличатся на 3,4 млрд рублей, а расходы – на 16,2 млрд рублей.