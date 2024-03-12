В Прикамье нарушитель интеллектуальных прав выплатил компенсацию анимационной компании

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Исключительные имущественные права компании по производству мультфильмов были нарушены индивидуальным предпринимателем из Пермского края. В ходе контрольной закупки представителями ЗАО «Аэроплан» был приобретен детский спортивный костюм с изображениями героев популярного анимационного сериала «Фиксики».Экспертиза товара подтвердила, что рисунки на футболке и штанах до степени смешения похожи на товарные знаки, находящиеся под защитой законодательства об авторских правах. Акционерное общество попыталось решить конфликт в досудебном порядке и отправило нарушителю претензию с требованием добровольно компенсировать ущерб правообладателю. Письмо осталось без ответа, и юристы пострадавшей стороны обратились в суд, чтобы защитить интеллектуальную собственность компании.Слуги Фемиды оценили все предоставленные доказательства: документы, товарный чек и видеозапись с фиксацией факта покупки. Так как нормы гражданского права возлагают на продавца обязанности по проверке реализуемого товара на предмет нарушения исключительных прав, суд признал законными требования истца о выплате компенсации. Бизнесмена обязали выплатить по 10 тыс. рублей за каждое использованное изображение, в общей сумме — 130 тыс. рублей.Исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Недобросовестного продавца уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о правовых последствиях использования чужих интеллектуальных прав. Но данное предупреждение не возымело действия, и сотрудник ведомства взыскал исполнительский сбор в размере 7 % от всей суммы задолженности. Только после этого должник погасил финансовые обязательства перед анимационной компанией.