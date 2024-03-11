В Перми взыскали штраф за ненадлежащую рекламу со стоматологической клиники

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Судебные приставы взыскали штраф с пермского стоматологического центра. Клиника нарушила Закон о рекламе.В отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермском краю на исполнение поступил исполнительный документ, представляющий собой акт по делу об административном правонарушении, согласно которому с частной клиники необходимо было взыскать административный штраф в размере 200 тысяч рублей.В ходе мониторинга наружной рекламы сотрудники пермской антимонопольной службы обнаружили на вывеске частной клиники нарушения действующего законодательства. В частности, на рекламируемых стоматологических услугах отсутствовало предупреждение о возможном наличии противопоказаний к их применению, необходимости получения консультации специалистов. Тогда как, согласно Федеральному закону «О рекламе», это является обязательным требованием при продвижении медицинских услуг.Стоматологический центр был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, и оштрафован на 200 тысяч рублей.Несмотря на то, что руководство юридического лица было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 14 тысяч рублей и наложен арест на счета должника в банках. Благодаря принятым мерам штраф взыскан, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.