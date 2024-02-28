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Успел в последний момент: пермяк погасил долги до реализации имущества
Накануне торгов пермяк погасил долги и сохранил за собой право собственности на недвижимость.
В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина материального ущерба и иных категорий долгов на общую сумму около 260 тысяч рублей.
В добровольном порядке мужчина задолженности не погашал. В ходе проверки имущественного положения было установлено, что на него зарегистрировано нежилое помещение площадью 196,5 кв.м., расположенное в производственном корпусе по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, Кирпичный завод.
В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом был наложен арест на недвижимость. Должник по-прежнему продолжал бездействовать, в связи с чем последовала оценка имущества и его передача в специализированную организацию для реализации на торгах.
Узнав о том, что начался прием заявок на участие в аукционе, владелец смог найти всю сумму для полного погашения задолженностей. Помещение было отозвано с торгов, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина материального ущерба и иных категорий долгов на общую сумму около 260 тысяч рублей.
В добровольном порядке мужчина задолженности не погашал. В ходе проверки имущественного положения было установлено, что на него зарегистрировано нежилое помещение площадью 196,5 кв.м., расположенное в производственном корпусе по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, Кирпичный завод.
В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом был наложен арест на недвижимость. Должник по-прежнему продолжал бездействовать, в связи с чем последовала оценка имущества и его передача в специализированную организацию для реализации на торгах.
Узнав о том, что начался прием заявок на участие в аукционе, владелец смог найти всю сумму для полного погашения задолженностей. Помещение было отозвано с торгов, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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