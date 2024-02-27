Росреестр Прикамья разъясняет, какие сделки с недвижимостью необходимо заверить у нотариуса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ежедневно гражданами заключается огромное количество сделок по покупке и продаже недвижимости. В 2023 году более 120 тысяч сделок с недвижимостью в Пермском крае заключены с участием нотариуса. Разберёмся, когда поход к нотариусу обязателен, а в каких случаях - по соглашению сторон.«Не все сделки с недвижимостью подлежат нотариальному удостоверению, а только те, которые указаны в законе или определены соглашением сторон сделки, даже в том случае, если по закону нотариальное удостоверение данной сделки не требуется», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. – Больше всего вопросов у жителей возникает по договорам купли-продажи или дарению доли в праве на недвижимое имущество. По общему правилу договор купли-продажи доли нужно удостоверить у нотариуса. Однако из этого правила есть исключения. Услуги нотариуса не потребуются, когда все собственники продают свои доли по одной сделке; при отчуждении доли из земель сельхозназначения; когда долю продают в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве или в связи с изъятием квартиры для государственных или муниципальных нужд; когда имущество входит в состав паевого инвестиционного фонда».Если отчуждаются все доли на недвижимость одновременно, то должен быть заключен один договор, в котором необходимо указать всех дольщиков.Если собственников долей всего двое и один продает или дарит долю другому, в этом случае договор необходимо заверить у нотариуса.Какие же сделки по закону требуют обязательного обращения к нотариусу для их удостоверения?Законом установлены сделки, которые должны быть обязательно удостоверены нотариусом:- доверенности на подачу заявлений в МФЦ о государственной регистрации прав или сделок (любых договоров по отчуждению имущества, договоров аренды, ипотеки и иных договоров), на распоряжение правами на недвижимость (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ);- доверенности, выдаваемые физическими лицами в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК РФ);- отмена доверенности, удостоверенной нотариально (пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ);- завещания (п. 1 ст. 1124 ГК РФ);- сделки, которые заключаются гражданами, которые имеют физические недостатки, болезни или неграмотные - не умеют читать, писать, не могут расписаться самостоятельно, за таких лиц расписывается другое назначенное лицо (п. 3 ст. 160 ГК РФ);- договоры ренты (ст. 584 ГК РФ);- сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество (ч. 1.1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о регистрации недвижимости);- сделки, связанные с распоряжением недвижимостью на условиях опеки, сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину (ч. 2 ст. 54 Закона о регистрации недвижимости);- брачные договоры (п. 2 ст. 41 Семейного кодекса РФ);- договоры поручительства, заключаемые застройщиками в целях обеспечения обязательств перед участниками долевого строительства (ч. 52 ст. 25 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");- договоры условного депонирования (эскроу), за исключением случаев депонирования безналичных денежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг (абз. 3 п. 1 ст. 926.1 ГК РФ);- последующий договор (дополнительное соглашение к основному договору) должен быть нотариально удостоверен, если основной договор – первоначальный удостоверен нотариусом;- если по соглашению сторон в договоре указано, что стороны договорились об обязательном нотариальном удостоверении сделки, даже если законом данная форма сделки не требуется.