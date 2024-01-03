Китайский рынок отметит переезд в Заостровку 7 января

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В конце прошлого года павильоны «китайского» рынка с Кронштадтской, 39 перебрались на улицу Пожарную, 18б. Участок, где рынок располагался до этого, передан под жилую застройку.В Заостровке впервые за всю историю павильоны «китайского» рынка размещаются в закрытом помещении, специально построенном для рынка ТЦ «Китай-город».7 декабря для работников и гостей рынка проведут развлекательную программу. Запланированы розыгрыш призов, шоу Драконов, мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Организаторы приглашают на праздник всех желающих. Начало в 13.00.