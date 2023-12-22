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Акварели, живопись и графика ждут пермяков в «Горьковке»

13.04 Четверг, 28 декабря 2023
Пермская краевая библиотека им. Горького до конца января приглашает посетить новые выставки.

«Этюд – основа мастерства» (6+) – экспозиция 62 живописных и графических работ 19-ти художников-педагогов. Тут представлены пейзажи Пермского края, водные мотивы, натюрморты. Вся выставка стала итогом проекта «Творческая дача «Педагоги-художники»». В ходе проекта состоялись пленэры преподавателей детских художественных школ и школ искусств города Перми.

«Художник-педагог – тот, кто совмещает профессиональное творчество с педагогической деятельностью. Это сочетание педагогического таланта и мастерства, которое он передает своим ученикам. И пленэр для преподавателей детских художественных школ и школ искусств – великолепная пора для общения, передачи опыта, творческого обновления», – рассказала автор проекта, преподаватель детской школы искусств «АРТика» Елена Полыгалова.

Арт-фойе 3 этажа (левое крыло).

«Акварельная Парма» - это выставка работ Марины Сичкаревой (0+). Пермяки увидят цикл работ о красоте города и окружающей природы. Выставка приурочена к 300-летию Перми. Автор увлеклась рисованием три года назад, когда родилась ее младшая дочь, а старшая пошла в художественную школу.

«Акварель для меня – это пространство свободы, легкости и погружения в медитацию. Надеюсь, выставка погрузит в атмосферу города, найдутся узнаваемые сюжеты и некоторые рисунки особенно отзовутся», – рассказала Марина Сичкарева.

Арт-фойе 4 этажа (левое крыло).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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