Акварели, живопись и графика ждут пермяков в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького до конца января приглашает посетить новые выставки.«Этюд – основа мастерства» (6+) – экспозиция 62 живописных и графических работ 19-ти художников-педагогов. Тут представлены пейзажи Пермского края, водные мотивы, натюрморты. Вся выставка стала итогом проекта «Творческая дача «Педагоги-художники»». В ходе проекта состоялись пленэры преподавателей детских художественных школ и школ искусств города Перми.«Художник-педагог – тот, кто совмещает профессиональное творчество с педагогической деятельностью. Это сочетание педагогического таланта и мастерства, которое он передает своим ученикам. И пленэр для преподавателей детских художественных школ и школ искусств – великолепная пора для общения, передачи опыта, творческого обновления», – рассказала автор проекта, преподаватель детской школы искусств «АРТика» Елена Полыгалова.Арт-фойе 3 этажа (левое крыло).«Акварельная Парма» - это выставка работ Марины Сичкаревой (0+). Пермяки увидят цикл работ о красоте города и окружающей природы. Выставка приурочена к 300-летию Перми. Автор увлеклась рисованием три года назад, когда родилась ее младшая дочь, а старшая пошла в художественную школу.«Акварель для меня – это пространство свободы, легкости и погружения в медитацию. Надеюсь, выставка погрузит в атмосферу города, найдутся узнаваемые сюжеты и некоторые рисунки особенно отзовутся», – рассказала Марина Сичкарева.Арт-фойе 4 этажа (левое крыло).