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В Перми отец пятерых детей отработает 80 часов на благо общества

10.35 Четверг, 21 декабря 2023
Суд обязал жителя краевой столицы перечислять ежемесячно 32 тыс. рублей на содержание пятерых несовершеннолетних детей. Но гражданин пренебрегал отцовским долгом и регулярно пропускал положенные платежи. Итогом правового нигилизма стала задолженность порядка 240 тыс. рублей.

Исполнительное производство в отношении горе-отца находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что неплательщик был предупрежден об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментных платежей, повестки о вызове на прием к сотруднику ведомства он игнорировал.

По имеющейся у судебного пристава-исполнителя информации мужчина скрывался у родителей, но те отказывались признавать данный факт. Благодаря настойчивости судебных приставов по ОУПДС, а также порицанию со стороны соседей, которые в личных беседах убеждали мужчину перестать скрываться от правоохранителей, должник лично пришел в подразделение ведомства. В отделе судебных приставов у него взяли объяснения и составили протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании мужчина свою вину признал и согласился с предъявленными ему обвинениями. Нарушитель обещал встать на путь исправления и трудоустроиться, но это не уберегло его от наказания. Пермяку было назначено 80 часов обязательных работ за нарушение ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — «неуплата денежных средств на содержание несовершеннолетних».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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