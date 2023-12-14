В Перми отец пятерых детей отработает 80 часов на благо общества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Суд обязал жителя краевой столицы перечислять ежемесячно 32 тыс. рублей на содержание пятерых несовершеннолетних детей. Но гражданин пренебрегал отцовским долгом и регулярно пропускал положенные платежи. Итогом правового нигилизма стала задолженность порядка 240 тыс. рублей.Исполнительное производство в отношении горе-отца находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что неплательщик был предупрежден об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментных платежей, повестки о вызове на прием к сотруднику ведомства он игнорировал.По имеющейся у судебного пристава-исполнителя информации мужчина скрывался у родителей, но те отказывались признавать данный факт. Благодаря настойчивости судебных приставов по ОУПДС, а также порицанию со стороны соседей, которые в личных беседах убеждали мужчину перестать скрываться от правоохранителей, должник лично пришел в подразделение ведомства. В отделе судебных приставов у него взяли объяснения и составили протокол об административном правонарушении.В судебном заседании мужчина свою вину признал и согласился с предъявленными ему обвинениями. Нарушитель обещал встать на путь исправления и трудоустроиться, но это не уберегло его от наказания. Пермяку было назначено 80 часов обязательных работ за нарушение ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — «неуплата денежных средств на содержание несовершеннолетних».