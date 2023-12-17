Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Совет представительных органов при краевом парламенте предложил муниципалитетам активнее взаимодействовать с образовательными учреждениями и местными предприятиями для решения кадрового вопроса. На заседании Совета министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина представила возможности региональных программ профессионального образования.На заседании был представлен опыт г. Чусового, где администрация совместно с местными предприятиями проводит работу по профессиональной ориентации и организует стажировки для школьников.По словам председателя краевого парламента и Совета представительных органов Прикамья Валерия Сухих, для региона важно, чтобы молодые люди в качестве будущего места работы выбирали местные предприятия и оставались в родном крае. «Профориентация должна помогать школьникам и студентам в самоопределении, а также способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае. Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах и готовы обеспечить достойные условия труда, в том числе за счет современного оборудования. Важно, чтобы ребята узнали об этом как можно раньше. Для этого необходимо выстраивать тесное трехстороннее взаимодействие между властями, образовательными учреждениями и потенциальными работодателями», - отметил Валерий Сухих.С 2021 года в Чусовском ГО функционирует координационный совет по межведомственному взаимодействию. В состав совета входят представители администрации округа, управления образования, учреждений профессионального образования, крупных предприятий и организаций округа и других профильных ведомств.С участием Чусовского металлургического завода сформированы инженерные классы, а «Тепличный комбинат «Пермский» помогает агропромышленным классам. В 2024 году запланировано открытие медицинского и психолого-педагогического классов. В этом году заключен один договор на целевое обучение в местном сузе, семь договоров – семь в высшем профессиональном учреждении. При этом на 2024 год планируется заключить 121 договор на целевое обучение в СПУ и 21 договор – в ВПУ.Про развитие профильных классов в Пермском крае на заседании рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Всего в профильных классах по разным направлениям учится более 2500 детей. В организации работы профильных классов активно участвуют предприятия края: АО «Метафракс», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Санаторий «Ключи», ООО АП «Заря Путина», ООО «ЭРИС», АО «ЧМЗ». Благодаря этому школьники и студенты получают углубленные знания, а также возможность получения практики на предприятии.В этом учебном году в Пермском крае расширяет географию региональный проект «Первая профессия». Он позволит старшеклассникам уже в школе получить первую рабочую профессию. Проект предполагает краткосрочное обучение ребят, начиная с 9 класса, по итогам которого старшеклассники получат свидетельство о профессии с присвоением квалификации.По информации министерства, заметную роль в укреплении материально-технической базы техникумов и колледжей играет федеральный проект «Профессионалитет». В 2023 году по направлениям «Химическая промышленность» и «Металлургия» задействовано 10 сетевых учреждений, 545 учащихся. На приобретение оборудования и ремонт привлечено порядка 140 млн руб. федерального и краевого бюджета.Председатели местных дум поинтересовались, есть ли профориентационные проекты, которые объединяют предприятия и школы из разных муниципалитетов и позволяют ребятам из территорий, где нет крупных предприятий, получать востребованные профессии. Так, форум профессионального роста и самоопределения «Пермский край – территория возможностей» объединяет участников из четырех территорий: Губахи, Добрянки, Лысьвы, Чусового. На его площадке ученики обсуждают вопросы трудоустройства с работодателями Пермского края.По итогам обсуждения Совет рекомендовал органам местного самоуправления всех территорий активно включиться в организацию взаимодействия предприятий и учреждений профессионального образования по формированию «муниципального заказа» на востребованные специальности и профессии, расширения возможностей целевого обучения.