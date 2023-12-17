Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах

14.42 Вторник, 19 декабря 2023
Совет представительных органов при краевом парламенте предложил муниципалитетам активнее взаимодействовать с образовательными учреждениями и местными предприятиями для решения кадрового вопроса. На заседании Совета министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина представила возможности региональных программ профессионального образования.

На заседании был представлен опыт г. Чусового, где администрация совместно с местными предприятиями проводит работу по профессиональной ориентации и организует стажировки для школьников.

По словам председателя краевого парламента и Совета представительных органов Прикамья Валерия Сухих, для региона важно, чтобы молодые люди в качестве будущего места работы выбирали местные предприятия и оставались в родном крае. «Профориентация должна помогать школьникам и студентам в самоопределении, а также способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае. Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах и готовы обеспечить достойные условия труда, в том числе за счет современного оборудования. Важно, чтобы ребята узнали об этом как можно раньше. Для этого необходимо выстраивать тесное трехстороннее взаимодействие между властями, образовательными учреждениями и потенциальными работодателями», - отметил Валерий Сухих.

С 2021 года в Чусовском ГО функционирует координационный совет по межведомственному взаимодействию. В состав совета входят представители администрации округа, управления образования, учреждений профессионального образования, крупных предприятий и организаций округа и других профильных ведомств.

С участием Чусовского металлургического завода сформированы инженерные классы, а «Тепличный комбинат «Пермский» помогает агропромышленным классам. В 2024 году запланировано открытие медицинского и психолого-педагогического классов. В этом году заключен один договор на целевое обучение в местном сузе, семь договоров – семь в высшем профессиональном учреждении. При этом на 2024 год планируется заключить 121 договор на целевое обучение в СПУ и 21 договор – в ВПУ.

Про развитие профильных классов в Пермском крае на заседании рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Всего в профильных классах по разным направлениям учится более 2500 детей. В организации работы профильных классов активно участвуют предприятия края: АО «Метафракс», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Санаторий «Ключи», ООО АП «Заря Путина», ООО «ЭРИС», АО «ЧМЗ». Благодаря этому школьники и студенты получают углубленные знания, а также возможность получения практики на предприятии.

В этом учебном году в Пермском крае расширяет географию региональный проект «Первая профессия». Он позволит старшеклассникам уже в школе получить первую рабочую профессию. Проект предполагает краткосрочное обучение ребят, начиная с 9 класса, по итогам которого старшеклассники получат свидетельство о профессии с присвоением квалификации.

По информации министерства, заметную роль в укреплении материально-технической базы техникумов и колледжей играет федеральный проект «Профессионалитет». В 2023 году по направлениям «Химическая промышленность» и «Металлургия» задействовано 10 сетевых учреждений, 545 учащихся. На приобретение оборудования и ремонт привлечено порядка 140 млн руб. федерального и краевого бюджета.

Председатели местных дум поинтересовались, есть ли профориентационные проекты, которые объединяют предприятия и школы из разных муниципалитетов и позволяют ребятам из территорий, где нет крупных предприятий, получать востребованные профессии. Так, форум профессионального роста и самоопределения «Пермский край – территория возможностей» объединяет участников из четырех территорий: Губахи, Добрянки, Лысьвы, Чусового. На его площадке ученики обсуждают вопросы трудоустройства с работодателями Пермского края.

По итогам обсуждения Совет рекомендовал органам местного самоуправления всех территорий активно включиться в организацию взаимодействия предприятий и учреждений профессионального образования по формированию «муниципального заказа» на востребованные специальности и профессии, расширения возможностей целевого обучения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
17 декабря 2023
Почти на неделю сократился процесс оформления инвалидности в Свердловской области
18 декабря 2023
Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
16 декабря 2023
Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут
11 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:42 Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах
14:32 Валерий Сухих: Инвестиционные проекты обеспечивают долгосрочное развитие территорий
10:36 Администрация Култаевского сельского поселения ликвидировала незаконную свалку после штрафных санкций
10:26 Валерий Сухих: Сотни инфраструктурных проектов преобразили город и регион
14:12 Топливо будущего для ракет и машин: ученые ПНИПУ изучают процесс сжигания алюминия
12:54 «Мы видим, как развивается Россия»: пермский политэксперт — о прямой линии президента
11:06 В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи
15:14 Ученые ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей
13:59 Ученые ПНИПУ выяснили, как предотвратить «ямы» на дорогах
13:52 Валерий Сухих: Мы должны учитывать интересы тех, в чьих руках будущее Прикамья
11:10 В Кудымкаре судебные приставы отстояли имущественные права детей
13:11 Валерий Сухих: На Парламентских уроках участники могут предложить свои идеи для развития территорий
11:59 Ученые Пермского политеха разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателей
10:54 Судебные приставы напоминают 5 правил, которые помогут уберечь ваши деньги от мошенников
15:19 Ученые Пермского политеха выяснили, как лечить раны с помощью бензина
15:04 Библиотекари «Горьковки» разработали маршрут памяти пермских писателей
10:58 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
14:33 Ученые Пермского политеха обеспечили эффективное движение робота для диагностики трубопроводов
10:35 Судебные приставы Пермского края напоминают о необходимости проверить наличие задолженности перед новогодними каникулами
14:18 Нечеткий регулятор работает четко: ученые ПНИПУ улучшили управление синхронными двигателями
10:37 Как связаться с судебным приставом?
Все новости
15:38 В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
15:01 Закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и малоимущих вступает в силу
14:09 Глава Минюста Индонезии обвинил в расцвете коррупции жен чиновников
13:35 Запреты абортов в России чаще поддерживают люди с низким достатком и низким уровнем образования
12:02 Экспортируемые лекарства и ряд других товаров вывели из-под «курсовых» пошлин
11:18 В Китае из-за землетрясения погибли более 100 человек
18:42 Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
18:32 ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц
18:21 Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
17:01 После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
16:48 Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции
16:34 Сенатор РФ высказался против запрета частным клиникам проводить аборты
16:15 Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
13:25 Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
12:20 После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
11:56 Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
11:15 Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
10:33 В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
21:17 В Москве прошло выдвижение Екатерины Дунцовой на выборы президента России
20:31 «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборах президента в качестве самовыдвиженца
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK