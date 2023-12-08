Библиотекари «Горьковки» разработали маршрут памяти пермских писателей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Аудиогид «Литературный некрополь» проведет слушателя по могилам поэтов и прозаиков на Южном кладбище. Это можно сделать не только пешком, но и виртуально из любой точки планеты.Над проектом «Прогулки по Литературному некрополю» сотрудники отдела литературы по искусству Пермской краевой библиотеки им. Горького работали почти весь 2023 год. За основу взяли рукописную карту захоронений литераторов на Южном кладбище, которая хранилась в отделе краеведения. Эту карту составил пермский прозаик и поэт Виталий Богомолов - он был лично знаком с известными пермскими писателями, стоявшими у истоков местной писательской организации.Поначалу библиотекари хотели разработать летние пешеходные экскурсии по некрополю, но идея трансформировалась в аудиогид. Начали со сбора, обработки и записи материалов о судьбах десяти выдающихся писателей и поэтов: Николае Домовитове, Ольге Волконской, Льве Правдине, Иване Байгулове, Алексее Домнине, Валерии Дементьеве, Льве Давыдычеве, Владимире Радкевиче, Николае Вагнере и Борисе Ширшове.Руководитель проекта - главный библиотекарь отдела по искусству Ирина Гаврикова занималась организацией всей работы, ведущий библиотекарь Екатерина Мулюкова записывала аудиодорожки, заведующая отделом Елена Миронова разрабатывала план маршрута. Команда сталкивалась с трудностями, например, не все захоронения удавалось легко обнаружить: летом многие скрывали заросли, на части не было табличек. Сложнее всего оказалось найти могилу прозаика, поэта и переводчика Алексея Домнина: источники утверждали, что там установлен бюст работы скульптора Веденеева, а в реальности оказалось надгробие в виде раскрытой книги, лежащей на земле.Аудиогид решили разместить на сайте izi.TRAVEL (бесплатная система для путешественников с мультимедийными гидами со всего мира). Для этого пришлось сделать снимки могил, а главное – найти и проставить геотеги. Указанные широта и долгота для каждого надгробия помогают пройти маршрут на Южном кладбище вживую, это «чекпойнты» для путешествующих с аудиогидом.«Литературный некрополь» из непрофессиональной пешеходной экскурсии вырос в мультимедийный продукт, доступный всем, и это, безусловно, бесценный вклад «Горьковки» в создание литературной карты Перми. Аудиогид позволяет расширить круг знаний о литературных местах города, о судьбах известных писателей и поэтов», - оценила конечный итог главный библиотекарь отдела по искусству «Горьковки» Ирина Гаврикова.Ссылка на аудиогид «Литературный некрополь» https://izi.travel/ru/59c6-literaturnyy-nekropol/ru.