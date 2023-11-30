Возрастное ограничение 18+
Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.
В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.
Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определяют тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.
При общении с гражданином голосовой бот запрашивает фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформировывает запрос и в аудио формате предоставляет абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.
Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с уточнением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.
Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.
Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.
По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.
В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.
Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определяют тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.
При общении с гражданином голосовой бот запрашивает фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформировывает запрос и в аудио формате предоставляет абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.
Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с уточнением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.
Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.
Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.
По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.
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