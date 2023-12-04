Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Авария произошла на Южном обходе г. Перми. Водитель автомобиля HYUNDAI SOLARIS не выдержал дистанцию и врезался в грузовой рефрижератор. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался, а его несовершеннолетняя дочь получила травмы, которые привели к серьезным нарушениям здоровья.Следствием было установлено, что дорожный инцидент произошел по вине погибшего, но это обстоятельство не повлияло на решение суда о компенсации морального вреда его семье.В ходе гражданского процесса представители ответчика настаивали на том, что собственник грузового транспорта не обязан выплачивать истцу денежные средства за потерю мужа и инвалидность дочери, так как вина наемного работника, который управлял грузовиком, в произошедшем не доказана. Но слуги Фемиды остались верны нормам гражданского права и постановили взыскать с ООО «Белое золото» 1 млн. рублей в пользу девочки и 500 тыс. рублей - в пользу ее матери. Это не устроило руководство компании, и оно опротестовало решение суда в апелляционном порядке с требованием, если не отменить компенсационные выплаты, то хотя бы снизить их сумму.Вышестоящий суд повторно оценил имеющиеся доказательства и оставил решение предыдущей инстанции в силе. При этом был учтен тот факт, что после смерти супруга женщина осталась единственным кормильцем в семье, но в связи с тем, что ее ребенку требуется постоянный уход, работу ей пришлось оставить. Все средства, имеющиеся у семьи, уходят на оплату лечения и реабилитацию девочки, которая не только потеряла возможность самостоятельно передвигаться, но и утратила часть интеллектуальных функций.Два исполнительных листа были предъявлены на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Понимая, что взыскатель нуждается в присужденных ей денежных средствах, сотрудник ведомства незамедлительно возбудил исполнительное производство, о чем уведомил представителей организации-должника. Руководство юридического лица также предупредили о возможном принудительном взыскании, которое последует в случае игнорирования требований исполнительного документа. В качестве превентивной меры работник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими обществу. После данного шага правоохранителей вся сумма задолженности по двум исполнительным производствам была переведена взыскательнице.