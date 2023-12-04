Возрастное ограничение 18+

Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери

10.30 Понедельник, 4 декабря 2023
Авария произошла на Южном обходе г. Перми. Водитель автомобиля HYUNDAI SOLARIS не выдержал дистанцию и врезался в грузовой рефрижератор. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался, а его несовершеннолетняя дочь получила травмы, которые привели к серьезным нарушениям здоровья.

Следствием было установлено, что дорожный инцидент произошел по вине погибшего, но это обстоятельство не повлияло на решение суда о компенсации морального вреда его семье.

В ходе гражданского процесса представители ответчика настаивали на том, что собственник грузового транспорта не обязан выплачивать истцу денежные средства за потерю мужа и инвалидность дочери, так как вина наемного работника, который управлял грузовиком, в произошедшем не доказана. Но слуги Фемиды остались верны нормам гражданского права и постановили взыскать с ООО «Белое золото» 1 млн. рублей в пользу девочки и 500 тыс. рублей - в пользу ее матери. Это не устроило руководство компании, и оно опротестовало решение суда в апелляционном порядке с требованием, если не отменить компенсационные выплаты, то хотя бы снизить их сумму.

Вышестоящий суд повторно оценил имеющиеся доказательства и оставил решение предыдущей инстанции в силе. При этом был учтен тот факт, что после смерти супруга женщина осталась единственным кормильцем в семье, но в связи с тем, что ее ребенку требуется постоянный уход, работу ей пришлось оставить. Все средства, имеющиеся у семьи, уходят на оплату лечения и реабилитацию девочки, которая не только потеряла возможность самостоятельно передвигаться, но и утратила часть интеллектуальных функций.

Два исполнительных листа были предъявлены на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Понимая, что взыскатель нуждается в присужденных ей денежных средствах, сотрудник ведомства незамедлительно возбудил исполнительное производство, о чем уведомил представителей организации-должника. Руководство юридического лица также предупредили о возможном принудительном взыскании, которое последует в случае игнорирования требований исполнительного документа. В качестве превентивной меры работник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими обществу. После данного шага правоохранителей вся сумма задолженности по двум исполнительным производствам была переведена взыскательнице.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В лобовом столкновении с грузовиком в Богдановичском районе погиб водитель Toyota
04 декабря 2023
В Екатеринбурге на Первой Баритовой сбили 53-летнего пешехода
29 ноября 2023
Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
27 ноября 2023
СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
28 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:30 Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
16:39 В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу
15:00 «Уралкалий» - партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума
14:05 Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»
14:04 В Прикамье определят лучшие думы и молодежные парламенты на местах
14:04 В Пермском крае продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников
14:03 Участники СВО из Прикамья смогут получать бесплатные земли
13:16 «Горьковка» открывает выставки к памятным датам
11:51 Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче
11:42 Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать
11:03 В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде
10:44 Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой
14:20 Не только в небе: ученые Пермского политеха рассказали о перспективах появления беспилотников на автомобильных дорогах
14:17 Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
Все новости
10:45 Депутат ГД допустил введение налога на бездетность в России
17:19 В Узбекистане владельца кафе оштрафовали по новой статье о половой дискриминации
16:32 В России хотят ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья
15:31 Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве
15:14 Глава Читинского района ушел в отставку после очередного нападения собаки на ребенка
14:36 МЧС: в Москве пожар на рынке «Садовод», людей эвакуируют
13:42 ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца
12:59 В Липецкой области частные клиники отказались от абортов
12:27 В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, защищались от агрессии
11:49 В ГД внесли поправку, которая запрещает телефоны в школах даже в образовательных целях
11:04 Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа
17:12 Верховный суд РФ признал «движение ЛГБТ»* экстремистской организацией
17:04 Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук
16:32 В подмосковном Щелково спилят 84-летнюю ель для площади Кремля
15:47 В Оренбурге яйца стали продавать поштучно из-за роста цен
15:18 Кузнецова: в РФ на федеральном уровне прорабатывают вопрос об ограничении абортов
14:51 В Бурятии осужден экс-директор «Водоканала», который заставлял подчиненных трудиться на участке жены
14:07 Заксобрание Пермского края лишило полномочий депутата Лисняка за прогулы
13:21 Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до трех
12:37 В ГД внесли законопроект об обязательной маркировке, которая предупреждает о вреде энергетиков
11:48 Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK