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Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери
Авария произошла на Южном обходе г. Перми. Водитель автомобиля HYUNDAI SOLARIS не выдержал дистанцию и врезался в грузовой рефрижератор. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался, а его несовершеннолетняя дочь получила травмы, которые привели к серьезным нарушениям здоровья.
Следствием было установлено, что дорожный инцидент произошел по вине погибшего, но это обстоятельство не повлияло на решение суда о компенсации морального вреда его семье.
В ходе гражданского процесса представители ответчика настаивали на том, что собственник грузового транспорта не обязан выплачивать истцу денежные средства за потерю мужа и инвалидность дочери, так как вина наемного работника, который управлял грузовиком, в произошедшем не доказана. Но слуги Фемиды остались верны нормам гражданского права и постановили взыскать с ООО «Белое золото» 1 млн. рублей в пользу девочки и 500 тыс. рублей - в пользу ее матери. Это не устроило руководство компании, и оно опротестовало решение суда в апелляционном порядке с требованием, если не отменить компенсационные выплаты, то хотя бы снизить их сумму.
Вышестоящий суд повторно оценил имеющиеся доказательства и оставил решение предыдущей инстанции в силе. При этом был учтен тот факт, что после смерти супруга женщина осталась единственным кормильцем в семье, но в связи с тем, что ее ребенку требуется постоянный уход, работу ей пришлось оставить. Все средства, имеющиеся у семьи, уходят на оплату лечения и реабилитацию девочки, которая не только потеряла возможность самостоятельно передвигаться, но и утратила часть интеллектуальных функций.
Два исполнительных листа были предъявлены на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Понимая, что взыскатель нуждается в присужденных ей денежных средствах, сотрудник ведомства незамедлительно возбудил исполнительное производство, о чем уведомил представителей организации-должника. Руководство юридического лица также предупредили о возможном принудительном взыскании, которое последует в случае игнорирования требований исполнительного документа. В качестве превентивной меры работник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими обществу. После данного шага правоохранителей вся сумма задолженности по двум исполнительным производствам была переведена взыскательнице.
Следствием было установлено, что дорожный инцидент произошел по вине погибшего, но это обстоятельство не повлияло на решение суда о компенсации морального вреда его семье.
В ходе гражданского процесса представители ответчика настаивали на том, что собственник грузового транспорта не обязан выплачивать истцу денежные средства за потерю мужа и инвалидность дочери, так как вина наемного работника, который управлял грузовиком, в произошедшем не доказана. Но слуги Фемиды остались верны нормам гражданского права и постановили взыскать с ООО «Белое золото» 1 млн. рублей в пользу девочки и 500 тыс. рублей - в пользу ее матери. Это не устроило руководство компании, и оно опротестовало решение суда в апелляционном порядке с требованием, если не отменить компенсационные выплаты, то хотя бы снизить их сумму.
Вышестоящий суд повторно оценил имеющиеся доказательства и оставил решение предыдущей инстанции в силе. При этом был учтен тот факт, что после смерти супруга женщина осталась единственным кормильцем в семье, но в связи с тем, что ее ребенку требуется постоянный уход, работу ей пришлось оставить. Все средства, имеющиеся у семьи, уходят на оплату лечения и реабилитацию девочки, которая не только потеряла возможность самостоятельно передвигаться, но и утратила часть интеллектуальных функций.
Два исполнительных листа были предъявлены на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Понимая, что взыскатель нуждается в присужденных ей денежных средствах, сотрудник ведомства незамедлительно возбудил исполнительное производство, о чем уведомил представителей организации-должника. Руководство юридического лица также предупредили о возможном принудительном взыскании, которое последует в случае игнорирования требований исполнительного документа. В качестве превентивной меры работник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими обществу. После данного шага правоохранителей вся сумма задолженности по двум исполнительным производствам была переведена взыскательнице.
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