Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Прикамье определят лучшие думы и молодежные парламенты на местах. Соответствующие постановления были приняты на пленарном заседании.Краевой парламент объявил ежегодный конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований и конкурс на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов.Конкурсная комиссия оценит организацию эффективного планирования деятельности, учебы депутатского корпуса и сотрудников аппаратов, качество системы обратной связи с населением. Кроме того, методика оценки по конкурсу среди муниципальных молодёжных парламентов дополнится критерием участия членов муниципальных парламентов в проектах инициативного бюджетирования, а за публикации о деятельности муниципального молодежного парламента, размещенные в муниципальных СМИ, участники получат дополнительные баллы.«Муниципальные молодежные парламенты – очевидный тренд в региональной молодежной политике. Территории активно перенимают успешный опыт работы краевого Молодежного парламента. Когда-то конкурс стал эффективной площадкой для муниципальных депутатов по обмену опытом, аналогичную модель взаимодействия сегодня выстраивают их младшие коллеги», – отметил председатель краевого парламента и Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья Валерий Сухих.