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В Пермском крае продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников

14.04 Четверг, 30 ноября 2023
Соответствующий проект закона депутаты краевого парламента приняли в двух чтениях. Законопроект внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Льгота для работников государственных и муниципальных учреждений на путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление продлена до конца 2024 года. Кроме этого, проектом закона предусмотрено, что приобретение путевок будет осуществляться в пределах Пермского края.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, решение принято из-за высокой востребованности льготы. «Благодаря действию этой меры поддержки сотрудники бюджетных организаций имеют возможность приобретать путевки в санатории по льготной цене. За годы реализации закона льготой воспользовались тысячи жителей Пермского края», – подчеркнул Валерий Сухих.

Напомним, льготой могут воспользоваться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физической культуры и спорта, молодежной политики и государственной ветеринарной службы. Мера поддержки на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета предоставляется не более одного раза в течение трех лет при условии наличия медицинских показаний, стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет, среднемесячной заработной платы в размере не более 50 тысяч рублей. Также необходимо оплатить часть стоимости санаторно-курортной путевки. Размер оплаты за счет личных средств от 10% до 30% стоимости путевки устанавливается в зависимости от среднемесячной заработной платы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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