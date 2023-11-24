Участники СВО из Прикамья смогут получать бесплатные земли

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Депутаты регионального парламента во втором чтении одобрили инициативу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о предоставлении бесплатных земельных участков героям специальной военной операции.Земли смогут получить участники специальной военной операции из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, в Пермском крае расширяется система федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе и бесплатное предоставление земельных участков особо отличившимся военнослужащим и добровольцам – участникам СВО, получившим за это ордена или звание Героя России. «У военнослужащих Прикамья и их семей есть запрос на предоставление земельных участков для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Поэтому наша ключевая задача, которую перед правительством региона поставил в том числе и президент России Владимир Путин, – комплексно подойти к земельному вопросу: не только предоставлять участки жителям, но и помогать осваивать их для комфортного проживания. Законопроект будет работать в этом направлении», – прокомментировал Дмитрий Махонин.Земельные участки будут предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др. Новая мера поддержки вступит в силу с января 2024 года.«Пермский край с самого начала СВО принимает меры поддержки с учётом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Принятие закона дополняет систему уже действующих льгот на федеральном и региональном уровне. Обеспечить достойный уровень жизни наших защитников и поддержать их семьи – долг, который регион обязан выполнить», – отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.