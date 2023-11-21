«Горьковка» открывает выставки к памятным датам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Весь декабрь в Пермской краевой библиотеке им. Горького будут работать выставки, посвященные Дню Конституции РФ и юбилею референдума по созданию Пермского края.Выставка «Мы голосуем за Пермский край» (16+) приурочена к 20-летию со дня проведения референдума по вопросу объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области. Это материалы научно-практических конференций, политические альманахи, статьи из сборников и периодических изданий. Организаторы особо выделяют «Памятку агитатору инициативной группы по подготовке референдума» и второй выпуск бюллетеня по вопросам развития политической и правовой культуры, который полностью посвящен процессу объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В экспозиции можно увидеть справочники, атласы, карты и книги о Коми-Пермяцком автономном округе и Пермской области.Выставка «Конституция: страницы истории» (16+) включает издания всех Конституций РСФСР, СССР и Российской Федерации с 1918 по 2020 гг., а также комментарии и книги по истории российской Конституции. Интересна книга Виктора Шейниса «Власть и закон: Политика и конституции в России в XX-ХXI веках», она повествует об историческом контексте, в котором появлялись Конституции, и о том, что в России порядок социальной жизни всегда определяла власть, нередко порывая с ограничивавшим ее законом. В монографии «20 лет Конституции РФ», подготовленной учеными Института РАН, рассмотрены базовые конституционные ценности, история и текущее состояние отечественной Конституции, конституционные принципы российского общества, регулирование прав и свобод человека и гражданина и т.д.Обе выставки пройдут в холле первого этажа библиотеки.